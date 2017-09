Vil styrke samisk språk og kultur

Sortlendingen Inga stiller til sametingsvalget som førstekandidat for Arbeiderpartiet, og valgkretsen hans, Vesthavet, strekker seg fra Dyrøy i Troms til Meløy i Nordland.

Sentrene når ikke ut

Når det gjelder den samiske oppvåkninga ute i distriktene, er han bekymra for at arbeidet ved de samiske språksentrene ikke når ut til den samiske befolkninga utafor selve senteret.

– Erfaringene viser at sentrene i Tysfjord, Kåfjord, Porsanger, og også vårt eget, Várdobaiki, jobber godt i de kommunene der sentrene ligger, mens det skjer lite i områdene utafor. Várdobaiki er bygd opp etter nav-eike-systemet som innebærer at det skal henvende seg til Ofoten, Lofoten og Vesterålen og bygge opp det samiske. På grunn av store avstander og begrensa økonomi skjer ikke dette, og de holder seg ikke oppdatert på det som skjer og får ikke kontakt med for eksempel lærere. Derfor ser jeg nå et behov for å etablere en underavdeling av Várdobaiki i Vesterålen.

Samisk oppvåkning i byene

Inga mener også at det er vesentlig at Várdobaiki samisk senter som ligger i Evenes, og snart skal flytte til Skånland, har et nært forhold til Harstad og den samiske befolkninga der.

– Foreløpig ser det ut som om det går en psykologisk sperre ved Tjeldsundbrua når det gjelder det arbeidet som senteret gjør. Jeg mener det er viktig at Várdobaiki når ut med sitt arbeid. Det skjer en samisk oppvåkning rundt om i flere byer, blant annet i Harstad, og da er det viktig at senteret også kan legge til rette for språk og kultur der. Det betinger at Harstad kommune må gjøre en innsats og få etablert et samarbeid med Várdobaiki. Forutsetninga er imidlertid at de samiske sentrene får økonomi til dette. Slik det er nå, bidrar bare Sametinget med småpenger til samisk språk og kultur, mens mesteparten går til store statlige, samiske institusjoner. Hvis jeg kommer inn på Sametinget, vil det være en hovedoppgave å jobbe for å få en bedre økonomi som kan styrke arbeidet med det samiske i kommunene utafor sentrene, sier Aril Inga.