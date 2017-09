NSR vant skolevalget

- Det er vi utrolig glade for! Vi ser at flere og flere samiske unge bryr seg arealinngrep i Sápmi og samiske rettigheter generelt, hevder leder av NSRs ungdomsutvalg (NSR-U) Cecilie-Kristiin Øien Thomsen i en pressemelding.

Resultatene fra skolevalget 2017 viser at NSR (sammen med felleslista NSR/SáB) er størst med 31% av stemmene, etterfulgt av Sp og Árja.

– NSR-U er den største samiske ungdomsorganiseringen på norsk side, med over 170 betalende ungdomsmedlemmer. På NSRs lister til sametingsvalget er det også mange unge. Blant de tre øverste kandidatene på NSRs lister er faktisk en tredjedel 30 år eller yngre. Dette betyr at samisk ungdom er med på å sette føringen for NSRs politikk, og det gjenspeiles også i skolevalgresultatet, hevder Øien Thomsen



Valgdeltakelsen ved årets sametingsskolevalg endte på 77.7%, noe som er en økning på 9,4%. Også antallet som stemte til sametingsvalget har økt ved årets skolevalg. Allikevel har antallet skoler som deltar i sametingsskolevalget gått ned, fra 35 skoler i 2013 til bare 18 skoler i 2017.



– Vi mener at skolevalget i forbindelse med sametingsvalget har et stort forbedringspotensial, i form av at fylkeskommunene tar større ansvar, og at skolene og elevene får bedre informasjon, avslutter Thomsen.