MDG sikter høyt på valgdagen

Det sier Lasse Høe i Miljøpartiet De Grønne Harstad. Han og partikollega Aurora Bårdsen Nielsen er klar for fjelltur på valgdagen for lokalpartiets valgvake.

– Forrige gang vi hadde valgvake så var vi i Folkeparken og grillet pølser ute i naturen, sier Høe.

– Denne gang sikter vi høyere. Vi drar opp til området rundt Gapahuken ved Gangsåstoppen for årets valgvake, forteller duoen fra Miljøpartiet De Grønne.

Høe sitter i dag i kommunestyret i Harstad for Miljøpartiet De Grønne. De siste målingene for MGP viser at partiet er tett opp til sperrerensen på noen av målingene.

– Målingen for Troms viser at vi kan være med å kjempe om et mandat. Det går mot et svært spennende valg I dag er vi inne med en representant på Stortinget. Håpet er at årets valg skal komme inn med tre representanter på Stortinget, sier Lasse Høe.