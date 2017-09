Frontene skjerpes i Evenes

Senterpartileder Svein Nilsen i Evenes sa til Harstad Tidende mandag, at de følger partiet sentralt i forsvarspolitikken. Med bakgrunn i en fersk rapport fra Samfunnøkonomisk analyse, går Senterpartiet inn for en delt løsning mellom Evenes og Andøya med framskutt QRA-base for kampfly i Evenes og base for maritime patruljefly (MPA) på Andøya flystasjon. Vedtaket går på tvers av den politisk vedtatte Langtidsplanen (LTP) for Forsvaret, der Andøya flystasjon er bestemt nedlagt, mens MPA-basen flyttes til Evenes.

– Jeg kan til en viss grad forstå at Nordland Senterparti har et standpunkt om delt løsning, men jeg er sjokkert over at lokalpartiet i Evenes vil jobbe mot sin egen kommune. Vi står foran et valg, så dette må folk merke seg, sier Høyre-ordføreren.

Han synes også det er oppsiktsvekkende at Harstad Senterparti heller ikke ønsker utvikling i Evenes. Leder Alf Fagerheim i Harstad Sp sier de ser på Vesterålen og Sør-Troms som en region, og mener en delt løsning mellom Evenes og Andøy vil være best for regionen.

– Er dette en holdning som eksisterer i Harstad, spør Evenes-ordføreren.

– Men i et regionsperspektiv vil kanskje en delt løsning være det beste for Nordland, med forsvarsaktivitet både i Evenes og Andøy, i stedet for å karre til sin egen kommune mest mulig?

– Det kan man kanskje si, men etter vedtaket i 2012 har vi jobbet for at kamflybasen skulle komme. Så kom forsvarssjefen, regjeringen og Stortinget og legger forsvarsfaglige og økonomiske argumenter til grunn for at også MPA-basen skal til Evenes. Da er det det ikke vår oppgave å rykke ut og stoppe dette. Flyttingen av overvåkningsflyene kom opp i forsvarssjefens faglige råd i 2015. Dette er forhold som vi ikke styrer og ikke har påvirket i det hele tatt. Jeg vil se de kommunene som rykker ut mot Forsvaret og anbefaler flytting et annet sted, svarer Kristiansen.

Han forteller at de i tiden etter stortingsvedtaket sist høst har opplevd mange usannheter i saken fra politiske meningsmotstandere. Så sterke at de ved et par anledninger så seg nødt til å gå ut og avvise påstandene.

– Vi har ikke med ett eneste ord snakket negativt om Andøy, i motsetning til de som har tatt ut all sin vrede over nedleggelsen. Jeg forstår selvsagt det fra et lokalpolitisk synspunkt, men at Evenes Senterparti vil jobbe mot utvikling i egen kommune, det kan jeg ikke forstå, sier han.

Svein Nilsen i Evenes Sp sier påstandene fra ordføreren kun er et valgkamputspill, uten sannhetsgestalt.

– Det er ikke Evenes Senterparti som har bestilt denne rapporten og det er ikke Sp som har bestilt hva rapporten skal inneholde. Evenes vil klare seg uansett om vi får MPA-base eller ikke. Sp vil ikke bygge ned men har god tro på at Evenes kommune har muskler til å klare seg uansett, sier Nilsen.

Han synes Høyre-ordføreren er historieløs, når han kommer med påstander om at Sp ikke vil utvikle kommunen.

– Det var Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre som tok initiativ til å invitere hele Nordlandsbenken på befraing til Evenes for å bygge opp flystasjon, i tida før vedtaket om QRA-basen kom i 2012.