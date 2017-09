Beintøff september

Bakgrunnen er gå-til-skolen-kampanjen Beintøft som startet denne uka.

Gjennom å engasjere barneskoleelever i å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen ønsker Miljøagentene å bidra til mindre lokal luftforurensing og til å kutte CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner når færre kjører barna sine til skolen, og barna blir i bedre form og er mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen.

– Vi ønsker at barn selv skal få være med å bestemme hvordan de ønsker å ta fatt på skoleveien. Slik kan de være med på å påvirke voksne til å gjøre gode miljøvalg, forklarer sier Hanna Hågensen Aasen, kommunikasjonsansvarlig i Miljøagentene.

– Det kan virke enkelt å svippe barna innom skolen med bil, og du tenker kanskje ikke videre over det. Beintøft synliggjør et større perspektiv: Når 30.000 foreldre lar bilen stå, blir resultatene betydelige. I fjor sparte vi jorda for 96.700 kg CO2, sier Hågensen Aasen.

De fleste elevene gjør nok allerede som Miljøagentene ønsker – de går, sykler eller tar skolebuss til og fra skolen. Likevel: I vårt distrikt er det elever på Bergseng skole, Grytøy oppvekstsenter, Kila skole og Medkila skole som er med på kampanjen.

I fjor gikk norske elever 727.000 kilometer. I år en målet tilsvarende distanse som til månen og tilbake – i overkant av 800.000 kilometer.