Roser politiet i byen

Bileier Gry Andreassen og datter Annelin Hansen er meget godt fornøyd med ordensmakten.

– Jeg hadde parkert den gamle Subaruen utenfor boligen på Eineberget søndag kveld. Uheldigvis med nøkkelen i, forteller Annelin.

– Klokken 02.00 våknet jeg av lyden til bilen. Jeg hørte brummingen fra eksospotta og løp ut. Da var bilen borte, sier datteren i huset i Eineberggata.

– Jeg tok straks kontakt med politiet. Deretter ringte jeg en kompis i nabolaget for å dra ut for å lete etter bilen. Etter fem minutter fikk jeg melding fra politiet, sier Annelin, som trodde at hun bodde i et rolig nabolag.

Bilen til familien ble stoppet av en patrulje fra Harstad politistasjon i nærheten av Heggen, forteller hun, om hendelsen som skjedde natt til mandag. Det var en yngre mann som hadde stukket av med bilen.

– Jeg ble skikkelig glad. Hadde ikke forventet en så rask oppklaring. Jeg bodde tidligere en periode i Oslo. Der går det ikke like raskt når en tar kontakt, sier Harstad-jenta, som knapt hadde rukket å melde bilen stjålet før politiet ringte tilbake.

Hun fikk tilbake både bil og treningsutstyr som lå i bilen.