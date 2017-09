Eiendomsoverdragelser

Omsetning av eiendommer i Harstad kommune

Banmyra 1 (Gnr 51, bnr 437) er solgt for kr 4.050.000 fra Jeanette Annie Johansen og Øyvind Oberg Johansen til Silje Helen Bastiansen og Per Marcel Oelmann (03.08.2017)

Andel av Gnr 36, bnr 113 er solgt for kr 600.000 til Daniel Tetlie, Jacob Kulseng-Hansen og Lene Kulseng-Hansen (03.08.2017)

Salget omfatter også Gnr 36, bnr 150

Samaåsen 49 B (Gnr 62, bnr 196) er solgt for kr 3.010.000 fra Janne Merete Berg og Karl Inge Johansen til Ingeborg Bergum (04.08.2017)

Trondenesveien 82 (Gnr 63, bnr 42) er solgt for kr 5.150.000 fra Mads Johansen og Siri Kathrine Eilertsen Johansen til Morten Monsen og Benedikte Sabine Sørensen (04.08.2017)

Landsåsveien 94 (Gnr 58, bnr 638) er solgt for kr 2.670.000 fra Anita Berg til Lene Hesjevik og Simon Christian Kuhn (04.08.2017)

Stikkveien 3 A (Gnr 62, bnr 589) er solgt for kr 2.800.000 fra Solbjørg Sele og Åge Sele til Andre Frantzen Jensen (04.08.2017)

Gnr 34, bnr 50 er solgt for kr 1.800.000 fra Harald Johan Fuskevåg til Renate Dahl og Morten Johan Kampen Vold (07.08.2017)

Toftabakken 18 (Gnr 68, bnr 30) er solgt for kr 2.675.000 fra Gunnar Olasønn Bruun til Tom Gunnar Hansen og Hanne Skaugerud (07.08.2017)

Andel av Innergårdsveien 31 (Gnr 118, bnr 14) er overdradd fra Odd Eldar Marinius Olsen til Annette Aronsen Gjerstad, Kaj Sigurd Gjerstad, Jan Ivar Simonsen og Lena Kristin Simonsen (07.08.2017)

Samaåsen 11 (Gnr 62, bnr 62) er solgt for kr 2.925.000 fra Gtp Eiendom as til Yngve Kanebog Hansen og Bente Marlen Lind (07.08.2017)

Gnr 78, bnr 19 er solgt for kr 2.800.000 fra Gerd Elinor Tennbakk til Astrid Johanne Olsen og Terje Rognli (07.08.2017)

Stalheimveien 39 A (Gnr 76, bnr 193) er solgt for kr 2.700.000 fra Tom Lorentzen til Sondre Baardsen og Tord Baardsen (07.08.2017)

Andel av Gnr 125, bnr 86 er overdradd fra Kristen Peder Bjarke til Helen Jensine Anne Bjarke (07.08.2017)

Andel av Gnr 125, bnr 86 er overdradd fra Helen Jensine Anne Bjarke til Hans Kristian Bjarke, Harald Arne Bjarke og Nils Henry Martin Bjarke (07.08.2017)

Gnr 42, bnr 57 er overdradd fra Anne Kornelie Jørgensen til Elin Jørgensen Kjernåsen (08.08.2017)

Gnr 125, bnr 252 er solgt for kr 70.000 fra Harstad kommune / Hársttáid Suohkan til Per Tore Johnsen (08.08.2017)

Kveldteigen 1 (Gnr 59, bnr 157, seksjon 2) er solgt for kr 2.250.000 fra Asbjørn Dahlberg til Jon-Arne Skogan (08.08.2017)

Hålogalands gate 45 (Gnr 60, bnr 210) er solgt for kr 5.400.000 fra Bodil Kulseng til Edny Beate Karlsen (08.08.2017)

Hilleshamnveien 103 (Gnr 63, bnr 22) i Gratangen kommune er overdradd fra Nils Ingolf Johan Nilsen til Harrieth Jensine Nilsen (08.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Strandåkeren 23 (Gnr 51, bnr 45) i Harstad kommune

Mustapartajordet 23 (Gnr 77, bnr 53) er solgt for kr 6.750.000 fra Anita Fjellsaune og Trond Fjellsaune til Eva Torgersen og Torgeir Torgersen (09.08.2017)

Østenbekkveien 42 E (Gnr 61, bnr 436) er solgt for kr 3.250.000 fra Irene Bruun-Johansen og Vidar Anders Johansen til Ole Petter Rustad Grebstad og Elin Aulie Steinnes (09.08.2017)

Gnr 28, bnr 4 er overdradd fra Leif Jarle Bruun til Lene Beathe Sogge Bruun, May Britt Bruun og Tove Mari Bruun (09.08.2017)

Andel av Gnr 28, bnr 4 er overdradd for kr 1.120.000 fra Lene Beathe Sogge Bruun og Tove Mari Bruun til May Britt Bruun (09.08.2017)

Gnr 97, bnr 38 er overdradd fra Marianne Nikoline Eidissen til Karl Magnus Eidissen (09.08.2017)

Toftabakken 46 (Gnr 68, bnr 41) er solgt for kr 2.950.000 fra Anita Dahl Solbakken og Svein Bjarne Solbakken til Kristine Dalbakk og Erik Bang Laukholm (10.08.2017)

Marvehøggan 24 (Gnr 51, bnr 740) er solgt for kr 4.000.000 fra Per-Halvard Elvehøy og Tone Elvehøy til Kenneth Mikkelsen og Kine Mikkelsen (11.08.2017)

Gnr 36, bnr 59 er overdradd fra Lilian Stenhaug til Odd Albert Stenhaug (11.08.2017)

Gnr 36, bnr 59 er overdradd fra Odd Albert Stenhaug til Anita Gabrielle Stenhaug, Eirik Stenhaug og Lena Stenhaug (11.08.2017)

Gnr 36, bnr 59 er solgt for kr 2.550.000 fra Anita Gabrielle Stenhaug, Eirik Stenhaug og Lena Stenhaug til Sissel Birgith Hansen og Geir Skoglund (11.08.2017)

Andel av Ørnebakken 1 B (Gnr 62, bnr 527) er overdradd fra Ronny Hansen til Watcharaporn Wong-In (11.08.2017)

Myrveien 18 (Gnr 57, bnr 105) er solgt for kr 2.800.000 fra Gunn Inger Ingulfsen og Bodil Ingulfsen Røkenes til Torill Lund (14.08.2017)

Gnr 109, bnr 9 er overdradd fra Bjørn Berge Fredriksen til Gunnar Fredriksen og Rita Johanne Fredriksen (14.08.2017)

Kilhusveien 18 (Gnr 77, bnr 19, seksjon 1) i Harstad kommune er overdradd fra Per Kristian Mikkelsen til Reidun Mikkelsen (14.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Lavika 65 (Gnr 10, bnr 100) i Skånland kommune

Andel av Gnr 54, bnr 275 er solgt for kr 5.200.000 fra Åsby Panorama as til Kjell Harry Pedersen og Randi Pedersen (15.08.2017)

Salget omfatter også Torvhågveien 7 (Gnr 54, bnr 422, seksjon 5)

Gangsås alle 14 (Gnr 56, bnr 212) er solgt for kr 3.220.000 fra Elisabeth Olga Synnøve Nutti og Jonny Inge Nutti til Mads-Ørjan Bjørnstad og Marte Bjørnstad (15.08.2017)

Kilhusveien 2 (Gnr 76, bnr 111, seksjon 2) er solgt for kr 2.500.000 fra Halvard Gjøsund og Morten Myhre til Tina Nyhammer og Trym Ekeroth Slyngstad (15.08.2017)

Gnr 79, bnr 63 er solgt for kr 2.450.000 fra Astrid Johanne Olsen til Eirin Bornø (15.08.2017)

Skogveien 46 (Gnr 62, bnr 608) er solgt for kr 100.000 fra Turid Jonhild Gjerstad, Knut Andreas Kristiansen og Eva Marie Sirevåg til Kenneth Dallager og Linn-Mari Sivertsen (15.08.2017)

Andel av Storbakkveien 4 (Gnr 54, bnr 28) er overdradd for kr 800.000 fra Olav Kemp Hansen til Stina Kemp Hansen (15.08.2017)

Akkarnes 21 (Gnr 132, bnr 2) er solgt for kr 150.000 fra Janne Merethe Holtebakk til Håvard André Høines (16.08.2017)

Storgata 63 A (Gnr 58, bnr 246, seksjon 9) er solgt for kr 3.440.000 fra Elsa Randi Samuelsen og Jarl-Annar Samuelsen til Balteskard Arne as (16.08.2017)

St Olavs gate 2 (Gnr 61, bnr 211) er solgt for kr 127.600 fra Harstad kommune / Hársttáid Suohkan til Geir Mydland Høyvik (16.08.2017)

Andel av Gnr 68, bnr 3 er overdradd for kr 200.000 fra Johan Fredrik Bendiksen til Berit Evensen (17.08.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 76, bnr 3

Andel av Rollnesveien 19 (Gnr 57, bnr 1430) er overdradd til Anders Hansen og Silvia Kristin Klo (17.08.2017)

Andel av Gnr 111, bnr 59 er overdradd til Ole Johan Rørvik og Tone Rørvik Salberg (18.08.2017)

Gnr 72, bnr 15 er solgt for kr 1.900.000 fra Inge Lindquist og Stian Lindquist til Eirin Annie Solberg og Magnar Charly Solberg (21.08.2017)

Storgata 31 (Gnr 57, bnr 959) er solgt for kr 900.000 fra Guttorm Schjelderup og Ingrid Schjelderup til Eiendom Nord as (21.08.2017)

Storgata 29 (Gnr 57, bnr 956) er solgt for kr 4.500.000 fra Guttorm Schjelderup og Ingrid Schjelderup til Eiendom Nord as (21.08.2017)

Gnr 90, bnr 104 er solgt for kr 2.275.000 fra Karin Nielsen til Camilla Jensen Vikan (21.08.2017)

Andel av Nonsåsen 19 (Gnr 50, bnr 538) er overdradd for kr 1.765.000 fra Marita Helen Tollefsen til Øystein Markussen (21.08.2017)

Liveien 25 (Gnr 52, bnr 119) er solgt for kr 2.600.000 fra Jan Helge Hellevik og Monika Pedersen til A Klo Eiendom as (22.08.2017)

Gnr 84, bnr 32 er overdradd fra Stein Ivar Fossen til Jorunn Charlotte Schønningsen (22.08.2017)

Andel av Hekkveien 8 (Gnr 51, bnr 235) er overdradd for kr 2.000.000 fra Bernd Kossmann til Katharina Margarete Kimmerle (23.08.2017)

Tuvslettveien 52 (Gnr 50, bnr 223) er overdradd fra Erling Sigurd Laberg til Arne Helge Laberg (23.08.2017)

Tuvslettveien 11 C (Gnr 50, bnr 441, seksjon 3) er solgt for kr 3.000.000 fra Raymond Nilssen til Geir-Ove Lyså (23.08.2017)

Gnr 39, bnr 77 er solgt for kr 2.600.000 fra Hilde Amundsen Gyltnes og Torbjørn Gyltnes til Karoline Hansen (23.08.2017)

Tore Hunds gate 10 (Gnr 61, bnr 248, seksjon 1) er solgt for kr 1.950.000 fra Strandgata 15A as til Ketro as (23.08.2017)

Tore Hunds gate 10 (Gnr 61, bnr 248, seksjon 4) er solgt for kr 1.800.000 fra Strandgata 15A as til Marion Sofie Celius og Egon-Andreas Enoksen (23.08.2017)

Gnr 90, bnr 98 er overdradd fra Harold Berg Fossmo til Marianne Reppen (24.08.2017)

Andel av Kilhusveien 3 B (Gnr 76, bnr 316) er overdradd fra Harald Steen til Arild Steen og Roar Steen (25.08.2017)

Trondenesveien 16 (Gnr 63, bnr 89) er overdradd for kr 1.850.000 fra Frode Aron Johansen til Vegard Ove Endresen Kjelseth (25.08.2017)

Gnr 70, bnr 29 er solgt for kr 3.000.000 fra Sabina Eliassen til Eivind Fonn (28.08.2017)

Gnr 91, bnr 70 er solgt for kr 50.000 fra Reidar Jacobsen til Britt Omark (28.08.2017)

Magnus gate 9 (Gnr 61, bnr 267) er overdradd for kr 152.800 fra Harstad kommune / Hársttáid Suohkan til Jeremie Bahati (28.08.2017)

Engveien 12 (Gnr 62, bnr 262) er overdradd fra Gunhild Julianne Kamilla Johansen til Jan Gotfred Jacobsen og Roald Inge Kraagh (28.08.2017)

Breivikeng 24 (Gnr 50, bnr 356) er solgt for kr 2.750.000 fra Henry Meier Bårdsen og Silje-Kristin Nordhaug Bårdsen til Charlotte Lind og Kim-Hugo Svendsen (29.08.2017)

Hagalia 18 (Gnr 64, bnr 112) er solgt for kr 3.100.000 fra Gunnar Bjørn Olsen, Jon Eirik Olsen og Randi Olsen til Dina-Irene Bakkehaug og Aigin Berntebardni Bakken (29.08.2017)

Gnr 58, bnr 878 er solgt for kr 2.500.000 fra Oddvar Arne Johansen til Ajm Holding as (29.08.2017)

Salget omfatter også Gnr 58, bnr 879

Andel av Gnr 98, bnr 52 er overdradd fra Bjørn Konrad Kolbeinsen, Idar Ola Kolbeinsen og Steinar Bjarne Kolbeinsen til Ingrid Sofie Kolbeinsen og Allan Robert Steen (29.08.2017)

Bjarne Erlingsøns gate 24 (Gnr 61, bnr 200) er overdradd for kr 222.000 fra Harstad kommune / Hársttáid Suohkan til John Andersen og Linda Jørgensen (29.08.2017)

Hagalia 19 (Gnr 64, bnr 126) er overdradd for kr 400.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Anne Johansen (29.08.2017)

Andel av Klubbåsveien 47 (Gnr 51, bnr 508) er overdradd til Sverre Dahl og Rita Normann (30.08.2017)

Gnr 59, bnr 293 er solgt for kr 42.500 fra Kaarbøgården as til Goåsen Terasse as (31.08.2017)

Andel av Botnveien 20 (Gnr 57, bnr 1330) er solgt for kr 2.300.000 til Julianne Elvenes og Øyvind Mathias Hansen (31.08.2017)

Borgveien 19 (Gnr 57, bnr 617) er overdradd fra Magne Oliver Berg til Greta Berg (31.08.2017)

Andslettveien 28 (Gnr 47, bnr 254) er solgt for kr 3.200.000 fra Jørn Mathias Aspaker til Svein Robert Fjordbakk (01.09.2017)

Gnr 87, bnr 1 er solgt for kr 4.000.000 fra Erik Wulff Andreassen til Tor-Arne Eilertsen (01.09.2017)

Salget omfatter også Gnr 89, bnr 4

Salget omfatter også Gnr 90, bnr 169

Salget omfatter også Gnr 90, bnr 212

Kilde: Statens kartverk

Omsetning av eiendommer i Evenes kommune

Narvikveien 1276 (Gnr 26, bnr 59) er solgt for kr 160.000 fra Trude Jannie Holand til Bjørn-Arild Schancke (04.08.2017)

Gnr 19, bnr 36 er overdradd fra Rudolf Emil Klæboe Ravn til Tora Ravn (07.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 19, bnr 38

Gnr 19, bnr 36 er overdradd fra Tora Ravn til Gøril Ravn Strømsnes (07.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 19, bnr 38

Bjellundveien 46 (Gnr 19, bnr 85) er overdradd for kr 600.000 fra Hans Dag Nordby og Tove Nordby til Merete Heidi Eilen Liljebakk (16.08.2017)

Nerveien 63 (Gnr 15, bnr 10) er overdradd fra Olsen Antonette til Tor-Erik Erikson, Odd Arvid Bjørn Falk, Alma Pauline Halfrid Kristiansen, Karin Lovise Olsborg og Eva Marie Olsen (18.08.2017)

Andel av Nerveien 63 (Gnr 15, bnr 10) er overdradd fra Karin Lovise Olsborg til Trude Anita Olsborg Foss, Heidi Olsborg og Merete Olsborg (18.08.2017)

Leirosveien 28 (Gnr 22, bnr 2, fnr 1) er overdradd fra Randulf Jarl Nystad til Grete Nystad (23.08.2017)

Forraveien 144 (Gnr 28, bnr 126) er solgt for kr 1.780.000 fra Ivar Johan Berg til Randi Mathilde Alfstad og Kaj Jensen (24.08.2017)

Nerveien 305 (Gnr 14, bnr 30) er overdradd for kr 100.000 fra Ecophorme as til Kjetil Roar Nilsen (29.08.2017)

Andel av Åsenveien 29 (Gnr 24, bnr 141) er overdradd for kr 233.000 fra Lillian Småbakk Strøm til Marta Småbakk Ranset og Pål-Iver Småbakk Ranset (31.08.2017)

Kilde: Statens kartverk

Omsetning av eiendommer i Lødingen kommune

Gnr 27, bnr 40 er overdradd for kr 500.000 fra Hans Mikal Jensen til Magnus Waldemar Andersen (02.08.2017)

Andel av Gnr 29, bnr 19 er solgt for kr 2.500.000 fra Eirik André Pedersen til Arne Einar Hegna-Larsen og Ingrid Hege Hegna-Larsen (03.08.2017)

Salget omfatter også andel av Gnr 29, bnr 20

Salget omfatter også Gnr 29, bnr 44

Andel av Gnr 23, bnr 51 er overdradd fra Hallvard Håkon Johannessen til Berit Johannessen Gilleberg, Reidun Bolsø, Solveig Johannessen Gilleberg, Sølvi Johannessen og Vegar Bolsø Johannessen (03.08.2017)

Andel av Gnr 23, bnr 51 er overdradd for kr 16.000 fra Reidun Bolsø, Solveig Johannessen Gilleberg, Sølvi Johannessen og Vegar Bolsø Johannessen til Berit Johannessen Gilleberg (03.08.2017)

Fjellvegen 11 (Gnr 28, bnr 384) er solgt for kr 1.400.000 fra Sahra Jessica Persson og Jøran Rinø til Jann-Egil Gjerde og Magny Jacobsen (09.08.2017)

Andel av Ternevegen 20 (Gnr 28, bnr 1, fnr 506) er overdradd for kr 1.050.000 til June Henriksen og Thomas Georg Jacobsen Moelv (10.08.2017)

Gnr 22, bnr 16 er solgt for kr 442.000 fra Aage Max Stoltenberg til Torill Judith Elise Westerby (11.08.2017)

Gnr 28, bnr 1, fnr 843 er overdradd til Lødingen kommune (16.08.2017)

Andel av Gnr 12, bnr 62 er overdradd fra Svein Olav Jacobsen til Mette Røsberg (22.08.2017)

Gnr 12, bnr 62 er solgt for kr 10.000 fra Mette Røsberg, Erlend Amund Hesten, Harold Sigmund Hesten, Kjetil Gaute Hesten og Torodd Dagfinn Hesten til Magne Jens Jenssen (22.08.2017)

Kilde: Statens kartverk

Omsetning av eiendommer i Tjeldsund kommune

Arne Wisthus veg 15 (Gnr 75, bnr 92) er overdradd fra Irene Bakkland til Lill-Grethe Bakkland og Siv Elin Bakkland (02.08.2017)

Rambøveien 15 (Gnr 74, bnr 38) er overdradd fra Ronald Oddmund Rødberg til Britt-Tove Berg, Rita Lavin, Alise Sagmyr og Frants Ariel Sagmyr-Trulsvik (04.08.2017)

Rambøveien 15 (Gnr 74, bnr 38) er overdradd for kr 100.000 fra Britt-Tove Berg, Rita Lavin, Alise Sagmyr og Frants Ariel Sagmyr-Trulsvik til Ole Martin Røberg (04.08.2017)

Gnr 71, bnr 6 er overdradd fra John Emil Grøttem til Kjell Halvar Grøttem, Roy Grøttem og Svein Inge Lundli (08.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Kong Olavs vei 184 (Gnr 71, bnr 42)

Gnr 71, bnr 6 er solgt for kr 750.000 fra Kjell Halvar Grøttem, Roy Grøttem og Svein Inge Lundli til John-Stian Wangen (08.08.2017)

Salget omfatter også Kong Olavs vei 184 (Gnr 71, bnr 42)

Tjeldøyveien 2579 (Gnr 86, bnr 30) er solgt for kr 2.050.000 fra Inger Lise Dahl og Fredrik Øverland til Alf Åge Hansen og Ellen Sæle Hansen (09.08.2017)

Kong Olavs vei 1042 (Gnr 66, bnr 2) er solgt for kr 50.000 fra Paulsen Takst og Eiendom as til Vegar Eskil Paulsen (10.08.2017)

Arne Wisthus veg 15 (Gnr 75, bnr 92) er solgt for kr 450.000 fra Lill-Grethe Bakkland og Siv Elin Bakkland til Gry Ørjasæter og Jo Bjarne Ørjasæter (15.08.2017)

Rambøveien 105 (Gnr 74, bnr 31) er solgt for kr 985.000 fra Kristina Elisabeth Lindahl og Olav Ryland Stokke til Tom Eirik Gylseth og Lill-Tove Hansen (17.08.2017)

Tjeldøyveien 1114 (Gnr 83, bnr 22) er solgt for kr 1.500.000 fra Johanne Helene Soleng til Oddvar Bremseth og Laila Turid Høybakk (17.08.2017)

Andel av Draglandsveien 22 (Gnr 84, bnr 2) er solgt for kr 200.000 fra Knut Sporsheim Olsen til Eirik Sporsheim Olsen og Ingrid Sporsheim Samuelsen (18.08.2017)

Salget omfatter også andel av Gnr 84, bnr 3

Andel av Gnr 82, bnr 6 er overdradd til Pål Aspenes og Linda Helen Aspenes Wilskow (21.08.2017)

Andel av Tjeldøyveien 906 (Gnr 82, bnr 28) er overdradd fra Pål Aspenes til Linda Helen Aspenes Wilskow (21.08.2017)

Andel av Gnr 82, bnr 27 er overdradd fra Linda Helen Aspenes Wilskow til Pål Aspenes (21.08.2017)

Arne Wisthus veg 11 (Gnr 75, bnr 87) er overdradd fra Birger Torstein Blix til Irene Andrea Blix (21.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 75, bnr 173

Overdragelsen omfatter også Gnr 75, bnr 226

Arne Wisthus veg 11 (Gnr 75, bnr 87) er solgt for kr 770.000 fra Irene Andrea Blix til Jon Petter Iversen (21.08.2017)

Salget omfatter også Gnr 75, bnr 173

Salget omfatter også Gnr 75, bnr 226

Kongsvikdalveien 40 (Gnr 67, bnr 102) er solgt for kr 1.350.000 fra Rune Hansen til Elisabeth Otilie Karlsen (23.08.2017)

Gnr 81, bnr 60 er solgt for kr 25.000 fra Tove Norum Hol til Rune Husøy (24.08.2017)

Andel av Strandveien 63 (Gnr 75, bnr 50) er overdradd fra Kjetil Kverndokken til Cecilie Kristensen Lie (28.08.2017)

Kilde: Statens kartverk

Omsetning av eiendommer i Kvæfjord kommune

Eldeskogvegen 17 (Gnr 60, bnr 57) er solgt for kr 1.850.000 fra Camilla Sofie Dankertsen til Henrik Pedersen (03.08.2017)

Åsvegen 8 A (Gnr 58, bnr 36, seksjon 1) er solgt for kr 1.700.000 fra Øyvind Larsen til Sigrid Emilie Ottesen og Lasse Molberg Tobiassen (07.08.2017)

Gnr 25, bnr 5 er overdradd fra Nordiske Grubekompani A/s til Glenn Harold Lind, Kenneth Dybvik, Astrid Lyså, Oddgeir Lyså, Robert Woon Terøy, Bjørnar Lyså, Tommy Ernst Lyså og Øyvind Lyså (09.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 25, bnr 6

Gnr 17, bnr 29 er overdradd for kr 1. fra Knut Georg Hartviksen til Torbjørn Halsten Holen (10.08.2017)

Gnr 51, bnr 91 er overdradd for kr 1. fra Karin Moholdt til Wenche Moholdt (14.08.2017)

Gnr 45, bnr 92 er solgt for kr 1.750.000 fra Helene Hindar-Kvalheim og Vegard Kvalheim til Marius Forsland og Tina Marie Sagen (17.08.2017)

Gnr 66, bnr 59 er overdradd fra Jan Morten Sørgård og Mona Thrane Sørgård til Tian Thrane Sørgård (29.08.2017)

Gnr 17, bnr 20 er overdradd for kr 1. fra Torbjørn Halsten Holen til Knut Georg Hartviksen (29.08.2017)

Gåra 5 (Gnr 52, bnr 28) er solgt for kr 2.450.000 fra Frode Johan Vogter og Heidi Vogter til Andreas Vogter (01.09.2017)

Kilde: Statens kartverk

Omsetning av eiendommer i Gratangen kommune

Gnr 61, bnr 182 er overdradd til Astafjord Slakteri as (02.08.2017)

Kystkulturveien 1747 (Gnr 61, bnr 183) er overdradd til Astafjord Slakteri as (02.08.2017)

Hilleshamnveien 103 (Gnr 63, bnr 22) i Gratangen kommune er overdradd fra Nils Ingolf Johan Nilsen til Harrieth Jensine Nilsen (08.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Strandåkeren 23 (Gnr 51, bnr 45) i Harstad kommune

Gnr 37, bnr 7, fnr 1 er overdradd fra Nordkraft Prosjekt as til Hesjeberg as (15.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 37, bnr 14, fnr 2

Overdragelsen omfatter også Gnr 37, bnr 29, fnr 1

Overdragelsen omfatter også Gnr 37, bnr 52, fnr 1

Gnr 116, bnr 58 er overdradd for kr 4.000 fra Bjørn Magne Røkenes til Karin Johansen og Reinulf Svendsen (16.08.2017)

Gnr 36, bnr 43 er solgt for kr 300.000 fra Svein Kyrre Karlsen til Jon Inge Harr og Ulrika Christina Harr (25.08.2017)

Kilde: Statens kartverk

Omsetning av eiendommer i Lavangen kommune

Andel av Sørsida 1097 (Gnr 76, bnr 22) er overdradd fra Ivanna Johansen til Inger Marie Pettersen, Britt Wigdis Stokkan, Lasse Mikal Bjørback og Eirik Harald Sørbotten Moen (31.08.2017)

Andel av Sørsida 1097 (Gnr 76, bnr 22) er overdradd fra Oliva Leonore Larsen til Øystein Bjørn Noralf Larsen, Kjell Arne Larsen, Tom Erlend Larsen og Tor Øyvind Larsen (31.08.2017)

Sørsida 1097 (Gnr 76, bnr 22) er overdradd fra Klara Solfrid Mikalsen, Unni Anbjørg Røstad, Øystein Bjørn Noralf Larsen, Inger Marie Pettersen, Britt Wigdis Stokkan, Lasse Mikal Bjørback, Kjell Arne Larsen, Tom Erlend Larsen, Tor Øyvind Larsen, Eirik Harald Sørbotten Moen, Bente Sæterbø, Mariann Theres Sæterbø og Lillian Irene Skorpen til Stig Arne Lasse Stokkan (31.08.2017)

Kilde: Statens kartverk

Omsetning av eiendommer i Ibestad kommune

Bygdaveien 1049 (Gnr 99, bnr 154) er overdradd fra Annar Johan Hansen til Britt Jorunn Hansen (10.08.2017)

Årsandveien 56 (Gnr 88, bnr 43) er solgt for kr 690.000 fra Aud Helgesen og Vigdis Myrvang til Stian Tobias Johnsen (11.08.2017)

Andel av Bygdaveien 69 (Gnr 88, bnr 58) er overdradd fra Anne Jenssen til Roar Åsmund Jenssen (14.08.2017)

Andel av Kjerkeveien 21 (Gnr 107, bnr 3) er overdradd for kr 800.000 fra Hans-Jørgen Engenes til Petra Wæraas Engenes (25.08.2017)

Kjerkeveien 21 (Gnr 107, bnr 3) er solgt for kr 1.600.000 fra Petra Wæraas Engenes til Mats André Hamnli (28.08.2017)

Gnr 103, bnr 5 er overdradd fra Viggo Hans Norodd Andreassen til Andreas Ruud Melhus (30.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Andørjaveien 441 (Gnr 103, bnr 47)

Kilde: Statens kartverk

Omsetning av eiendommer i Skånland kommune

Gnr 18, bnr 104 er solgt for kr 2.400.000 fra Evenskjer Eiendom as til Metodistkirken i Norge (07.08.2017)

Gnr 16, bnr 735 er overdradd fra Annar Andreas Andersen til Walter Ole Andersen (08.08.2017)

Andel av Grovfjordveien 2038 (Gnr 65, bnr 82) er overdradd fra Magne Olsen Karlstad til Hilda Olena Karlstad (09.08.2017)

Kilhusveien 18 (Gnr 77, bnr 19, seksjon 1) i Harstad kommune er overdradd fra Per Kristian Mikkelsen til Reidun Mikkelsen (14.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Lavika 65 (Gnr 10, bnr 100) i Skånland kommune

Andel av Grovfjordveien 1333 (Gnr 68, bnr 21) er overdradd fra Irene Jorun Skaug til June-Tove Skaug og Siv-Inger Skaug (15.08.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 68, bnr 22

Grovfjordveien 1333 (Gnr 68, bnr 21) er solgt for kr 670.000 fra June-Tove Skaug og Siv-Inger Skaug til Tom-Helge Konrad Andreassen og Ingrid Garborg (15.08.2017)

Salget omfatter også Gnr 68, bnr 22

Gnr 9, bnr 5 er overdradd fra Herbjørg Dagny Nilsen til Torgeir Nilsen (18.08.2017)

Gnr 5, bnr 158 er solgt for kr 150.000 fra Anne Grethe Mathisen til Anita Irene Isaksen Mikalsen (22.08.2017)

Andel av Nedre Boltåsen 90 (Gnr 23, bnr 32) er overdradd fra Børre Kristian Strøm til Hildur Sofie Pauline Strøm (22.08.2017)

Gnr 16, bnr 617 er solgt for kr 220.000 fra Skånland kommune til Arne Johan Løfsnæs og Cecilie Løfsnæs (23.08.2017)

Gnr 65, bnr 266 er overdradd fra Harry Einar Antonsen til Ann-Merethe Dagny Antonsen og Stein Are Opdal (25.08.2017)

Grovfjordveien 1074 (Gnr 68, bnr 70) er solgt for kr 285.578 fra Hildur Anita Marianne Sletten Gustu, Ellinor Kristine Johnsen og Leidulf Ole Sletten til Vidar Nygård og Merethe Henriette Sætran (28.08.2017)

Skånlandsveien 78 (Gnr 16, bnr 117) er overdradd fra Bjørg Halvorsen til Halvorsen Eiendom as (29.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 16, bnr 275

Overdragelsen omfatter også Gnr 16, bnr 276

Gnr 80, bnr 40 er solgt for kr 1.550.000 fra Vegard Saue Martinsen til Anne Linda Lang (29.08.2017)

Salget omfatter også Gnr 80, bnr 74

Salget omfatter også Gnr 80, bnr 75

Salget omfatter også Gnr 80, bnr 76

Kilde: Statens kartverk