Skal fly vegvesenets folk

Avtalen, som gjelder for to år, med mulighet for to års forlengelse, betyr at Norwegian er vegvesenets eneste leverandør av flyreiser på strekningene Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. I tillegg er Norwegian foretrukket leverandør på flygninger mellom Oslo og Kristiansand; Haugesund; Ålesund; Molde; Bodø; Evenes, og mellom Bergen og Stavanger.



– Dette er en viktig kontrakt for Norwegian og vi setter stor pris på at Statens Vegvesen har valgt oss som foretrukket leverandør på et så stort antall innenriksruter for sine ansatte. Dette tar vi som et tydelig tegn at de setter pris på et kvalitetsprodukt til en lav pris, sier salgsdirektør i Norwegian, Lars Sande.

Med en gjennomsnittsalder på bare 3,6 år har Norwegian en av de yngste og grønneste flyflåtene i verden. Nye fly er vinn-vinn for passasjerenes komfort, prisene, miljøet og for selskapets kost. I tillegg tilbyr Norwegian gratis WiFi på de fleste flyvningene i Europa.



Avtalen med Statens Vegvesen har en verdi på 150 millioner kroner i avtaleperioden og har oppstart 1. september 2017.