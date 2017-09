Kanskje lurt å samarbeide om fiskeripolitikk?

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var i tottene på Arbeiderpartiet flere ganger under Husøydagan sist helg. Denne uka inviterte han til samarbeid med Ap om fiskeripolitikken.

– Vi står ikke så langt fra hverandre. Og Frp og Høyre kan sammen med Ap skape forutsigbarhet i fiskeri- og havbrukspolitikken. Det trenger næringen, og derfor må vi enes for å sikre fremtidig politisk forutsigbarhet, sa han til Fiskeribladet i forrige uke.

Innvitten ble imidlertid raskt slått til jorden av Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. – Vi har vært svært langt fra hverandre i fiskeripolitikken i disse fire årene. Bare ta evigvarende kvoter. Det vil Sandberg ha. Da vi satt i regjering, gikk vi til rettssak for å hindre det, sa Heggø til Vesterålen Online.

Tilsynelatende er det en avgrunn mellom Ap og høyrepartiene på Stortinget, og Heggø har for så vidt rett på det punktet hun nevner. Det er riktig at et trålerrederi tapte i Høyesterett da de forsøkte å gjøre et kvotekjøp evigvarende, men likvel er det ikke en avgrunn mellom den fiskeripolitikken Arbeiderpartiet forvaltet i perioden 2005-2013 og den fiskeripolitikken Stortinget har forvaltet i perioden 2013-2017.

Stortinget avviste viktige deler av den fiskeripolitikken Elisabeth Aspaker foreslo. I tillegg havarerte stortingsarbeidet da regjeringen Solberg fulgte de pålegg Stortinget ga dem i forbindelse med debatten om trålernes plikter. Sandberg har derfor rett i at et samarbeid mellom dagens regjering og Ap ville gitt stabile rammevilkår, gitt at det styres etter Aps fiskeripolitikk fra 2005-2013.

Det er fortsatt høyst uklart hvilken fiskeripolitikk Ap faktisk vil føre. Senterpartiet skriver at fisken tilhører folket, men hva betyr egentlig det? At kjøpte kvoter skal «veksles inn» når «løpetiden» går ut? At kvotehandel skal bli forbudt? At vi alle skal kunne etablere oss som fiskere?

Gitt åtte år med Ap, Sp- og SV-styre er det vanskelig å se for seg en situasjon der viktige deler av vedtatt politikk skal reverseres. Kanskje kan det være lurt å inngå noen brede kompromisser?