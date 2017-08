Tester ut nye låter

Fredag står Tromsø for tur, og på lørdag skal hun til Saga visefestival i Malangen.

– Vi legger ut på turneen for å prøve ut noen helt nyskrevne låter for første gang, sier hun.

Høsten er ikke helt feil når nytt materiale skal presenteres.

– Jeg er glad i høsten og skriver mest på høsten. Derfor er det litt høstpreg i flere av låtene. Og dermed passer det godt med en liten turne på denne tida.

Spriter opp

Loe Sparboe synes det er forfriskende å ha nytt materiale.

– Jeg har nå spilt dem litt, og kjenner at det er deilig å ha noe nytt å spille. Det spriter opp.

Hun har pugget tekstene hver dagen den siste tiden, forteller hun.

– Jeg regner med at det går bra, jeg har jo skrevet dem sjøl, så det blir neppe problem å huske tekstene, sier hun.

– Men når ting gjøres for første gang er nervene der. På Ludo ble jo folk vitne til flere verdenspremièrer. Det er godt og trygt å starte i Harstad, men det er også skummelt, sa hun før konserten i går.

Trio

Med seg på scenen har Sigrun Loe Sparboe Sverre Tollefsen Laupstad fra Lofoten på piano og Mattias Krohn Nielsen på gitarer.

– Det er min lille trio. Vi har spilt sammen ei stund, og har lært hverandre å kjenne. De er dyktige musikere som forstår meg, og det er en bra ting, sier hun.

Flere låter underveis

Artisten gir seg ikke med de låtene hun presenterer på turneen.

– Jeg har skrevet en del nye låter. Noen viser vi fram nå, og så har jeg flere underveis. De ender i et nytt album, uten at releasedato er satt. Så det er et prosjekt som starter i høst.

Noen voldsom turnévirksomhet blir det neppe.

– Jeg befinner meg i en ny livssituasjon som mor til tvillinger, så akkurat nå har jeg lyst til å være til stede sammen med dem. Men framover er også fokus på å ferdigstille låtene, og plateinnspilling, sier Sigrun Loe Sparboe som har mottatt finansiell støtte fra tekstforfatterfondet og TONO.

– Det gir meg mulighet til å bruke tid på dette, sier hun.