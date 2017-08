SV krever fortgang

Gruppeleder Johnny Kristiansen tar opp saken i en interpellasjon i kommunestyret torsdag.

– Harstadpakken er et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Pakken er en helhet hvor kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier er viktige deler. Og for oss helt avgjørende for vårt ja til så vel pakken som delfinansieringen via bompenger, skriver Kristiansen.

SV mener det er svært viktig at arbeidet med gang- og sykkelveien langs riksvei 83 fra Kanebogen til sentrum starter snarest. Uten den får ikke Harstad et sammenhengende gang- og sykkelveinett i byen. Hensikten med sykkelveiene var at langt flere skulle kunne sykle trygt og raskt til arbeidsplassene sine.

Kristiansen viser samtidig til at kollektivtrafikksatsingen er utsatt.

– Vi gjør lite med infrastruktur hvis ikke rutetilbudet forbedres, slik vi ble lovet, skriver han og spør ordføreren hva styringsgruppa har gjort og hva de vil gjøre i saken.