Tre bilførere ble i dag fotgjengere, etter at Utrykningspolitiet gjennomførte en fartskontroll på E6 Hamarøy. Høyeste fart var 123 km/t i en 80-sone. Ellers delte UP ut hele 57 forenklede forelegg til bilister som lå over fartsgrensa, men under grensen for beslag av sertifikat.