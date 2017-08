Mister grepet

Vi holder fast ved den strategien vi har lagt for valgkampen, forsikrer Jonas Gahr Støre, med tilsynelatende full støtte fra den øvrige Ap-ledelsen og fra partiveteraner. Noe annet ville da også ha vært oppsiktvekkende halvannen uke før valget. Men kriseordet tvinger seg frem når målinger på dette tidspunktet viser et parti i henimot fritt fall. NRK/Norstat-målingen foran tirsdagens statsministerduell plasserte Ap én tiendedel over den historiske bunnoteringen som kostet Stoltenberg 1-regjeringen jobben i 2001. Som en trend i de siste målingene er Høyre nå større enn Ap og Erna Solberg langt mer populær enn Støre, etter fire år med den blåeste regjeringen i manns minne. Da reises det naturlig nok noen spørsmål rundt den strategien Ap-lederen holder fast ved.

En gjengs forklaring går ut på at Solberg-regjeringens hovedutfordrer har basert seg på et økonomisk krisebilde folk flest ikke kjenner seg igjen i. Etter det oljeprisfallet regjeringen ikke kunne lastes for, peker pilene nå optimistisk oppover. Videre er det vanskelig å måle gehalten i Støres påstand om at Norge siden 2013 er blitt et kaldere samfunn, men påstanden later ikke til å ha noen bred appell. Og det har visst heller ikke begrunnelsen for løftet om å øke skattene med 15 milliarder.

Etter de siste målingene å dømme skal det lite til for å vippe flertallet i den ene eller andre retning. Et valgutfall med høy sannsynlighet er et knepent og sprikende stortingsflertall bak et alvorlig svekket Ap. Tross historiske bunnoteringer kan Støre komme til makten gjennom et styrket og maktbevisst Sp og et SV med ultimative krav, og kanskje med et Rødt og et MDG som definitivt skal ha noe igjen for sin støtte selv om regjeringssamarbeid er aldri så mye utelukket.

Noe som åpenbart også rammer Ap og Støre, er den vedvarende flørtingen med KrF og forsøkene på en sentrumsdreining. Bakgrunnstallene for de siste målingene viser imidlertid at Ap nå lekker i alle retninger, noe som forsterker problemene med å selge inn et budskap om ”retningsvalg”. Å lokke tidligere Ap-velgere ned fra gjerdet, blir en utfordring i seg selv. Men å hente tilbake velgere fra alle retninger fortoner seg som enda mer krevende halvannen uke før valget.