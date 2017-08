- Jakter russisk ubåt ved norskekysten

Både USA, Canada, Frankrike, Tyskland og Norge har deltatt i den intense ubåtjakten ved hjelp av maritime patruljefly (MPA) som har gjennomført tokt fra både Andøya, Bodø, Keflavik på Island, Lossiemouth i Skottland og også fra fransk territorium, skriver nettstedet.

Allierte forsvarskilder forteller til Aldrimer.no at formålet med flyvningene er å forsøke å plotte den nåværende lokaliseringen til en russisk atomdrevet angrepsubåt av den såkalte Yasen-klassen. En kilde oppgir at det man leter etter er ubåt nummer to av Yasen-klassen, Kazan (K 561), som ble sjøsatt ved Sevmash-verftet i Severodvinsk 31. mars i år. Ubåt nummer en i Yasen-klassen, Severodvinsk (K560), ble sjøsatt ved samme verft i juni 2010 og satt inn i ordinær drift først i desember 2013, etter over tre års operativ uttesting til sjøs.

Aldrimer.no skriver videre:

"Den velinformerte twitterkontoen MIL_Radar som løpende rapporterer om militære flybevegelser, la for et par dager siden ut en kartgrafikk som viser plottene til en del av MPA-flyvningene som de siste par ukene er gjennomført i ulike deler av Nord-Atlanteren. Kartgrafikken viser bare en liten del av det totale antallet flyvninger, gitt at de militære flyene kun blir synlige på sivile radarsystemer når de skrur på egne transpondere for at de skal bli sett av nærgående, sivil lufttrafikk. Normalt flyr de militære flyene med sine transpondere avslått."

Aldrimer.no har konfrontert Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) med kartgrafikken og MPA-plottene fra MIL_Radar. Vi spurte da også om FOH kunne avklare om det foregikk ubåtjakt langs norskekysten og hvorfor plottene ikke viste noen tokt gjennomført av norske Orion-fly fra 333 Skvadron ved Andøya flystasjon.

«Vi ønsker ikke å kommentere denne informasjonen utover at store deler av den er positivt feil», svarte pressetalsmann Brynjar Stordal ved FOH og la til: «Når det gjelder Norsk P3 Orion, så har den løst flere oppdrag i denne perioden.»