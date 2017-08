Krangel mellom guttegjenger: - Ikke ukjent for politiet

Det var i firetiden på ettermiddagen at det oppsto bråk i Harstad sentrum. Et vitne sa til Harstad Tidende at det skal ha vært knuffing mellom to grupperinger og at politiet var på stedet med to biler og flere mannskaper.

– Ingen ble skadet i krangelen mellom de to guttegjengene, forteller politistasjonssjef Morten Hole.

Han forteller at bakgrunnen for krangelen er noe uklar.

– Vi skal følge opp saken, ikke minst fordi noen av de involverte er ungdommer har vært borti lignende tilfeller tidligere, sier Hole.