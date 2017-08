Får pengetrekk etter at dyr sultet i hjel

Det var likevel med tungt hjerte at politikerne vedtok å avvise klagen fra sauebøndene Jorunn Berg og Paula Vollen.

– Kunne vi ikke ha nøyd oss med å gi dem en advarsel, foreslo Eivind Stene. Forslaget fikk bare hans stemme.

Landbrukssjef Marius Nilsen karakteriserte saken som vanskelig, ikke minst for eierne av dyrene.

– Vi ble varslet av Mattilsynet som hadde gjennomført tilsynssak etter tips fra folk som hadde observert et sauekadaver på Åkerøy. Det handler om at seks dyr har sultet i hjel på beite, men ikke på grunn av en bevisst handling fra eierne. Bruddet på dyrevelferdsloven er alvorlig. Men fordi eierne har gjort en stor innsats i ettertid for å rette opp forholdene, har vi valgt å legge oss på laveste sats for avkorting.

Ordfører Marianne Bremnes slo fast at kommunen må reagere strengt på glippen som er gjort.

– En slik glipp vil sikkert aldri til å skje igjen, sa ordføreren. Saken skal videre til Fylkesmannen.