Denne skolen blir tilgriset av egg, kaviar og havregryn(!)

Rektor ved Kanebogen skole, Odd Mikalsen, fortviler over at ungdomsgjenger driver med tilgrising av skolen på kveldstid.

– Det er ikke første gang at vi bli møtt med et slikt syn. Tirsdag kveld fikk vi tips om at skolen på nytt var blitt tilgriset av matavfall, sier Mikalsen.

– Dette er ikke lenger guttestreker eller rampestreker. Dette er hærverk, sier Mikalsen.

Han sier at dette ikke kan fortsette. Han viser til eksempel fra blant annet Medkila skole. De var plaget av at skolen ble utsatt for hærverk. De satte opp kamera, og etter det ble det straks mindre hærverk ved skolen.

– Vi er klar over at det er mye ungdom i dette området på kveldstid. Det er greit. Men det er ikke greit å tilgrise skolen på en slik måte.

– Det er trist både for ansatte og elever. Vi må bruke en del av kommunens ressurser på å få fjernet matavfallet, sier han.

Mikalsen tror det er noen guttegjenger som har vært på ferde. De har fått tips på noen personer.

– Det er tydelig at gjengene har vært oppe i containere fra matavfall i en eller annen butikk her i nærområdet. Det er spor etter både egg, kaviar og havregryn, forteller Odd Mikalsen.

Politiet er ofte og kjører i området. Neste gang vurderer skolen om å anmelde slik hærverk.