Bruelementer i leia

Det digre lasteskipet Korex spb no 2 har lastet 30 bruseksjoner til sen samlet vekt på 7230 tonn.

Fartøyet klappet til kai i Narvik søndag ettermiddag, Der skal fartøyet ligge noen dager, mens entreprenøren gjør de siste forberedelsene før man kan starte monteringen.

- Det vil gå en 3-4 dager før fartøyet seiles ut i Rombaksfjorden og posisjoneres midt mellom brutårnene. Der vil fartøyet forankres og hvis været tillater det vil vi starte å heise opp elementene, en etter en, forklarer prosjektleder Dagrunn Kaasen i Hålogalandsbrua.

Det brukes en stor mobil sjøkran for å heise seksjonene på plass.

Entreprenøren har satt av 1 til 2 måneder til løfting av brudekket. Dette avhenger av relativt godt vær, og det er derfor vanskelig å anslå nøyaktig hvor lang tid dette skal ta.

- Men er vi heldig med været kan hele brudekket være på plass i løpet av 3-4 uker, sier Kaasen.

Hver seksjon er 40 meter. 27 seksjoner har en vekt på 250 tonn pr. stk, mens 3 seksjoner har en vekt på 160 tonn, totalt vekt på brudekket er ca. 7230 tonn

Monteringen av bruelementene starter fra midten, og deretter monteres seksjonene annenhver gang fra høyre og venstre, helt til man til slutt kommer til brutårnene.

Under hele monteringsprosessen vil det være viktig at all båttrafikk i området viser hensyn til anleggsarbeidet.

- Vi ber alle være oppmerksomme og ta hensyn til at dette er et komplisert arbeid. Det er mulig å passere området med båt, men for å sørge for at alt går riktig for seg vil det være en vaktbåt som overvåker sundet mens vi jobber, sier Kaasen.

Det er blant annet spent opp vaiere under vann mellom brutårnene, som skal brukes for å sideforflytte fartøyet med bruseksjonene under monteringen. Vaktbåten vil kontakte båter som nærmer seg, og sørge for å geleide disse til trygge passeringspunkter.