Selsbanes feil

Det er altfor enkelt å gi føreren av riben all skyld for at båten han førte tørnet inn i «Selsbanes Seil» i innseilingen på Harstad havn, med ti passasjerer om bord. Vi vurderer ikke kvaliteten på kunstverket, det får være opp til andre. Men en sammenligning mellom verket og et skvalpeskjær holder vann bedre enn man ved første tanke skulle tro.

«Kroppspråket» til begge har klare likhetstrekk: Noen ganger synlig der foran baugen, andre ganger usynlig lurende i overflaten, klar til å hugge en bit av bunnen ut av en båt med en fører som aner fred og ingen fare. Når Seilets vannstråle står femti meter til værs, er det godt synlig. Faktisk ekstremt synlig, altså relativt ufarlig. Men uten strålen, som da B&B Tourings rib-båter den vonde dagen i februar kom susende inn leia på akkurat samme måte som tusen ganger tidligere, var det ikke selvsagt at den vanligvis skarpe skvalpeskjær-oppmerksomheten var påskrudd.

Et skvalpeskjær utmerker seg med å være synlig to ganger i døgnet, det ligger i begrepet, og det kan du – vel, stole på. Vannstrålen i «Selsbanes Seil» er ikke til å stole på i det hele tatt. Det spruter litt nå og da, noen ganger lenge, andre ikke så lenge. Poenget er at verket framstår i to skikkelser. Når vannstrålen står på, kan vi kalle «Selsbanes Seil» et kunstverk. Når strålen ikke står på, er fundamentet et skjær i sjøen.

Absolutt ingen kommer til å kjøre på fonteneinstallasjonen når det framstår med hele sin sprut. Vi vil ugjerne spå dystert mørke, men ingen må bli forundret om det smeller i en betongklump der seilet vanligvis står, den dagen da omstendighetene rotter seg sammen som den uhellsvangre dagen da rib-føreren i B&B Touring måtte ta en smell som var potensielt livsslukkende.

I dagens avis gir føreren en åpenhjertig versjon av det som skjedde. Sjøl om han ikke helt kan frikjennes, oppnår han sympati.

Harstad havnestyre må holde dom over seg selv for at de tillot å ankre opp et halvt tonn tungt skjær av betong midt i båttrafikkleia til sentralhavna i byen.

Nåværende eier av verket, Harstad kommune, må gjøre seg en nøye vurdering om hvorvidt skjæret skal få lov å skvalpe der det ligger, i det til tider travle havneinnløpet.

Vi har ingenting imot kunst. Men fare i farleden, derimot. Det kan ikke være et problem å flytte seilet – og dets fundament – til en mindre utsatt plass i havnebildet.