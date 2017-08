Inngikk avtale om å bygge «Solbryn»

Fartøyet, som skal hete «Solbryn», blir den tredje båten Grovfjord Mek. Verksted leverer til Lovundlaks.

– Det er en stor tillitserklæring at Lovundlaks velger oss for tredje gang, i skarp konkurranse med andre norske verft, sier daglig leder Bård Meek-Hansen i Grovfjord Mek. Verksted AS.

Lovundlaks holder til på Lovund på Helgelandskysten, og startet sin virksomhet i 1972. Selskapet har fire matfiskkonsesjoner, og omsatte for 286 millioner kroner i 2016.