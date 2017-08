Fisk og olje gir oss tro på fremtiden

Det norsk folk er blitt mer optimistisk. Tiltroen til vår egen og landets økonomi er tilbake på samme nivå som før oljeprisfallet i 2014, viser det siste forventningsbarometeret til Finans Norge.

Fremtidstroen fikk seg en knekk da oljeprisene falt til bunns i 2014. Først mot slutten av fjoråret begynte optimismen sakte å vende tilbake. Stadig flere nordmenn ser lysere på fremtiden.

Forventningsbarometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Optimismen øker mest i Trøndelag og Nord-Norge. Finans Norge mener at grunnen til at optimismen stiger mest nordpå, er gode tall fra reiselivsnæringen, reviderte estimater for olje- og gassressursene i Barentshavet og vekst i sjømateksporten.

Det siste skjer på godt og vondt. Landets lakseoppdrettere, de i vår region inkludert, har «kost» seg med rekordhøye priser i hele år. Milliardene ruller inn, og analytikere spår at overskuddet til næringen kan bli på 20–25 milliarder kroner. For pelagisk industri og hvitfiskindustrien er tallene mildt sagt blandet. Noen fiskebåtrederier tjener gode penger. Dette gjelder ikke minst de store trålerrederiene, som har mange kvoter på få båter. Samtidig melder landindustrien at overskuddene krymper.

Mange bedrifter i vår region, spesielt innenfor byggebransjen, kan vise til vekst, og flere dyktige aktører har sørget for det. Skal vi lytte til Finans Norge sin undersøkelse, går disse bedriftene en god tid i møte. Vi må nemlig tilbake til 2011 for å finne en like stor andel som sier at ekstra penger skal brukes til å pusse opp hytter og hus.

Tidene er udiskutabelt gode. Derfor bør enkelte partier være varsomme med å fargelegge den politiske debatten med svartmaling. EU-debattanten i 1993–1994 kan tjene som eksempel. Konsekvensene av norsk «utenforskap» (og medlemsskap) ble svartmalt, men Norge har hatt en svært positiv utvikling. Til tross for at vi ikke er EU-medlemmer har vi skrapet sammen 8.000 milliarder kroner i Statens Pensjonsfond Utland. Oljen og fisken har gitt oss alle en velstand vi knapt drømte om for 25 år siden, og utsiktene er fortsatt lyse. Dette er erfaringer politikerne bør huske under årets valgkamp.