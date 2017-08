Oppgaver nok til alle

I hvilken grad kan, eller bør, frivillige bidra til å redde helsevesenet fra en fremtidig bemanningskrise? Mange kommuner har stor nytte av innsatsen som gjøres på frivillig basis innen helse- og omsorgssektoren, ofte organisert gjennom frivillighetssentraler. Det pågår en god dialog om hvordan dette samarbeidet kan videreutvikles, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i kommunenes interesseorganisasjon KS, til Dagens Næringsliv. Og for å dekke behovene er det utvilsomt nødvendig å være på flere spor samtidig. Befolkningsveksten og en økende andel eldre tilsier at det vil trengs over 30.000 flere årsverk i helse- og omsorgsyrker de neste ti årene.

KS og rådmenn som forteller om økt bruk av frivillige får imidlertid en advarende pekefinger fra flere hold. Sykepleierforbundet og Fagforbundet frykter at jobber kan bli overtatt av frivillige og avviser at dette kan være en del av løsningen på det økende behovet for helse- og omsorgstjenester. Et forskningsprosjekt ved NTNU tyder på at velmenende mennesker som vil gjøre en tjeneste ved sykehjem blir en belastning mer enn avlastning for personalet. Dette fordi de som får institusjonsplass, gjennomgående er de sykeste, mange av dem demente.

Neppe noen vil mene at frivillige skal inn på faglærtes arbeidsoppgaver, eksempelvis med noe i nærheten av ansvar for medisinering. Og om det ikke ligger så godt til rette for frivillig innsats på sykehjemmet, finnes det nok av oppgaver overfor omsorgstrengende eldre generelt. Et økt engasjement fra frivillige kan bidra til at flere kan bo hjemme lenger. Eksempler kan være å delta i matutkjøring, transport ellers, en fast besøkstjeneste, å bidra til programmet på eldresentre.

Her er det mye å hente for dem det gjelder, likeså for det offentlige og for dem som engasjerer seg – og med tanke på ”et varmere samfunn”. Også dette krever tilrettelegging fra kommunenes side, noe som bør videreutvikles. Om frivillige også kan bidra på forsvarlig vis på enkelte institusjoner, bør avgjøres ut fra lokale vurderinger. KS og de ansattes organisasjoner samarbeider tett om økt rekruttering til helse- og omsorgsyrkene, men 30.000 på ti år er neppe mulig. Derfor bør de også samarbeide om verdifulle supplementer.