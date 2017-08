Takk skal du fan meg ha, Torbjørn!

LESERINNLEGG:

Takk skal du fan meg ha, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen! Takk skal du fan meg ha for at du og Høyre, Frp, Ap og Venstre har avskiltet meg og mange lærere med meg.

Nye kompetansekrav for å undervise i basisfagene norsk, matematikk og engelsk ble innført fra 1.1.2014. Et viktig og nødvendig trekk for å høyne kompetansen i basisfagene for NYE lærere som skal ut i jobb i den norske grunnskolen.

Avskiltet

Men du og regjeringen fikk i samme slengen innført at kompetansekraven skulle ha tilbakevirkende kraft. Det skulle gjelde for de av lærene som hadde tatt sin utdanning før 1.1.2014 også. Dog fikk kommunene en tidsbegrenset dispensasjon fra kravet fram til 1.8.2025. Mange tusen lærere vil dermed bli avskiltet etter 2025.

For deg og regjeringen var/er det kun studiepoeng som skal telle for å kunne undervise i basisfagene. Årevis med undervisningserfaring betyr ingen ting for deg og regjeringen.

Jeg tok min allmennlærerutdannelse fra 1998 til 2002, med videreutdanning i 2005/06. Og jobbet 10 år som lærer, både i barneskolen og ungdomsskolen, før jeg tok en pause fra læreryrket i 2012. Som lærer på fådelt skole måtte jeg undervise i flere fag, også i basisfagene og med flere trinn samtidig for å oppnå full stilling. Noe som både var utfordrende, lærerikt og krevende.

Dette er hverdagen til mange lærere i distriktene. De må undervise i mange fag, på tvers av trinn og med sammenslåtte årstrinn. Men for deg og regjeringen betyr mange års undervisningserfaring ingen ting. Studiepoeng trumfer alt. Dette gir store utfordringer for skoleledere i distriktene, der tilgangen på tilkallingsvikarer er tilnærmet lik null, der søkere av nyutdannede lærere (etter dine kompetansekrav) ikke akkurat slåss om jobbene og der man er avhengig av lærere som kan undervise i mange fag.

Regjeringen viser med dette stor mistillit til meg og mange tusen lærere, som har opparbeidet oss verdifull undervisningserfaring. Vi vil ikke bli foretrukket dersom vi vil skifte arbeidsplass. Ingen vil satse på lærere som trenger kostbar videreutdanning. Dessuten vil kommunene prioritere videreutdanning i basisfagene fremfor kompetanseheving i fag der man har stor mangel på faglærere, eks musikk, kunst og håndverk og naturfag.

Gradvis innføring

Senterpartiet stemte for innføring av kompetansekrav, som skal sikre at de som tar fremtidig lærerutdanning har undervisningskompetanse i fagene. Men Sp stemte mot regjeringens forslag om at kravet skulle ha tilbakevirkende kraft og innføring av dispensasjon til 2025.

Senterpartiet vil endre kompetanseforskriften slik at lærere som tok sin utdanning før 1.1.2014 beholder sin undervisningskompetanse i alle basisfag. Og Sp vil gradvis innføre kompetansekrav også i andre fag for å sikre fremtidig undervisningskompetanse i naturfag, samfunnsfag, praktiske og estetiske fag.

Så nok engang; takk skal du og regjeringen ha, Torbjørn!

runar myrnes balto 2. kandidat NRS Vesthavet Valgkrets

Ja, internett og mobildekning er samepolitikk

Å sørge for at samiske bygder er tilkoblet den moderne verden med rask internettilkobling og mobildekning bør være et av de viktigste målene for Sametingets næringspolitikk.

Uten å være tilkoblet dør de samiske bygdene på lang sikt, for hvilke unge i etableringsfasen bosetter seg vel på steder der man ikke er tilkoblet? Dagens samfunn er bygget på den forutsetningen at alle er tilkoblet internett. De som ikke får ta del i dette vil bli hengende etter på alle plan.

I en tid der alt fra offentlige tjenester, banktjenester, arbeidsoppgaver og underholdningstilbud knyttes til internett, så er det et samfunns oppgave å sørge for at alle får ta del i dette. De bygdene som holdes utenfor kommer til å dø ut på sikt.

Et eksempel på en bygd som holdes utenfor er Áravuopmi/Vassdalen, ei markasamisk bygd som jeg nettopp har besøkt. Der føler mange seg glemt og oversett av bykommunen Narvik, fordi de mangler et skikkelig internettilbud og også sliter med dårlig mobildekning.

En sak er et at dagens innbyggere kan føle seg oversett. Verre er det med frykten for de unge ikke vil flytte tilbake fordi man ligger i skyggen av det moderne samfunnet.

Jeg ville ikke ha flyttet til et sted hvor jeg ikke hadde kunnet være tilkoblet, og dermed kan ikke jeg som politiker heller forvente at andre vil gjøre det. Dette handler om de samiske bygdenes framtid, og derfor må politikkområdet i aller høyeste grad inn som et hovedmål for Sametinget når strategier legges og virkemidler fordeles.

Norske Samers Riksforbund (NSR) har i mars 2017, gjennom saken ”sjøsamiske strategier” foreslått på Sametinget at moderne infrastruktur som internett og mobildekning skal være satsningsområder for Sametingets næringspolitikk, fordi internett vil være en forutsetning for utvikling av moderne bedrifter. Dessverre har de andre partiene på Sametinget avvist å behandle dette forslaget.

Jeg stiller til sametingsvalg for NSR, og om jeg kommer inn vil jeg arbeide for at en moderne infrastruktur må bli et hovedmål for den samiske næringspolitikken. En bedret internett- og mobildekning er kanskje det viktigste vi kan gi isolerte samiske bygder for å stimulere til næringsutvikling i det moderne samfunnet.

Cecilie Myrseth 1. kandidat for Troms Ap

Feil om Ap og skatt

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) skriver i Harstad Tidende 18. august at Arbeiderpartiets skatteplan rammer de svakeste. Det er så feil som det kan bli.

Arbeiderpartiet er ærlige på at vi vil øke skatten med 15 milliarder kroner over de neste fire årene, noe som betyr at vi tar skatten mot samme nivå som før Høyre og FrP gikk inn i regjering. Et nivå som ifølge OECD lå noe over midtsjiktet sammenlignet med andre land det er naturlig å sammenligne oss med.

I praksis betyr det at personer med inntekt under 600 000 kroner skal betale omtrent like mye eller litt mindre i inntektsskatt, mens personer med inntekt over en million kroner skal betale mer. Tre av fire vil få lavere eller om lag lik inntektsskatt som i dag. Samtidig vil mer enn ni av ti pensjonister få lavere inntektsskatt, viser fordelingstabeller laget av Finansdepartementet. Kun de med en formue over 1,45 millioner kroner skal betale formuesskatt. Arveavgiften gjeninnføres ikke da den var lite treffsikker og ga beskjedne inntekter til fellesskapet.

Vårt prinsipp er at de med sterkest skuldre skal bære mest – stikk i strid med Høyre og FrPs skattepolitikk. Deres suverent største budsjettsatsing er skattekutt. Der har de 50 rikeste personene i Norge fått i snitt 20 millioner kroner hver hittil. Vanlige folk har fått en tier dagen.

Arbeiderpartiets skattepolitikk er for fellesskapet i en tid hvor forskjellene øker. Bare fra 2013 til 2015 har forskjellene økt med 9,7 prosent, ifølge Det tekniske beregningsutvalget (TBU). I sin regjeringsperiode har Høyre og FrP kuttet i ordninger for multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke. De har innført skatt på sluttvederlag for eldre arbeidstakere som mister jobben. I tillegg har arbeidsløse mistet feriepenger.

Dét er å ramme de svakeste, Erlend Wiborg.