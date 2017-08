Nye Narvik tar form

Med ny kommune bestående av tre av fem kommuner i Ofoten regionråd, er Narvik-ordføreren ikke fremmed for et tettere samarbeid regionrådene imellom i framtida.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) har allerede snakket med Harstad-ordfører og nestleder i Sør-Troms regionråd, Marianne Bremnes (Ap), om at dette kan være en mulighet, uten at et framtidig samarbeid formelt er tatt opp i noen av regionrådene ennå.

Historisk

Nye Narvik blir bestående av Narvik, Ballangen og Tysfjord. Etter sammenslåingen fra 1. januar 2020 vil Ofoten regionråd i praksis kanskje bare bestå av de to kommunene nye Narvik og Evenes, hvis nye Tjeldsund (bestående av Skånland og Tjeldsund), for eksempel ender med medlemskap i Sør-Troms regionråd.

– Med de nye kommunesammensetningene må vi nå se videre på hvordan vi skal videreføre arbeidet i regionrådene.

– Kanskje er det mer hensiktsmessig at Ofoten og Sør-Troms samarbeider tettere. Det kan være en god løsning som jeg også har diskutert med Harstad-ordføreren, men som ikke er tatt opp i noen formelle kanaler ennå, sier Rune Edvardsen, ordfører i Narvik.

Gårsdagens første møte mellom de tre Ofoten-kommunene var historisk. Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, var til stede i Narvik for å åpne det minneverdige møtet.

Som kjent har Evenes bestemt at de vil fortsette videre alene, som egen kommune.

– Personlig synes jeg det er trist at Evenes ikke er med, da kommunen er en naturlig del av Ofoten-regionen, sier Edvardsen.

Kjøttvekt

Han er likevel mest opptatt av at det blir en god prosess framover for de tre kommunene som nå har bestemt å danne en helt ny kommune sammen. Dette skal ikke oppleves som en prosess der Narvik sluker Ballangen og Tysfjord, ettersom bykommunen Narvik er størst med sine 18.721 innbyggere.

Nye Narvik kan i 2020 bli en kommune nesten på størrelse med Harstad. Om de tre kommunene slo seg sammen umiddelbart, ville innbyggertallet blitt på til sammen 23.223 innbyggere, rundt 1600 færre enn Harstads 24.853 innbyggere.