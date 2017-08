Borgerlig garantist

Venstre-leder Trine Skei Grande gjenreiser garantien fra 2013-valget: Et borgerlig flertall i september vil gi en borgerlig regjering. At Venstres mål for stortingsvalget er å tre inn i en Høyre/sentrum-regjering, har velgere flest trolig fått med seg. Foran partiets landsmøte i vår signaliserte Grande at Venstre endog ville felle Høyre/Frp-regjeringen for å få Frp ut, et signal som endte i en sterk og entydig retrett etter kraftige reaksjoner i partiet. Reaksjonene virket forståelige og retretten fornuftig. Men spørsmålet sto like ubesvart: Hva gjør Venstre dersom Frp igjen blir større enn KrF/Venstre også ved dette valget og ikke tenker å forlate regjeringen, og statsminister Erna Solberg(H) heller ikke tenker å kaste ut Frp, noe som virker svært usannsynlig?

I VG sist lørdag sier Grande at da «må vi ta alternativene som de kommer», og fastslår at Venstre ikke vil medvirke til at Jonas Gahr Støre blir statsminister i en Ap-ledet regjering. Dermed foretar Venstre-lederen en avklaring, i kontrast til KrF-leder Knut Arild Hareides revehistrategi. Plan A, eller som Hareide ville sagt det: «KrFs eneste plan», er den Høyre/sentrumsregjeringen også Venstre helst vil ha.

Men der skilles veiene. Skulle dette lite sannsynlige utfallet utebli, er det slik at KrFs finurlige landsmøtevedtak ikke helt utelukker et alternativ til å gå i opposisjon, les: støtte en Støre-regjering. Hareide må regne med å bruke vesentlige deler av den gjenstående valgkampen til å forsøke vri seg unna spørsmål om mulige regjeringskonstellasjoner. Grande kan føre desto klarere tale, som Solberg-garantist okke som, og med en strategi som for øvrig går ut på å fremheve de gode resultatene av regjeringssamarbeidet.

Hareide synes på sin side mer opptatt av hva KrF har fått avverget de fire siste årene. Det blir interessant å se om og hvordan de ulike strategiene vil påvirke de to partienes målingstall og valgutfall. Interessant, og avgjørende, fordi Venstre må over sperregrensen om Solberg skal ha håp om fornyet mandat. Men Grandes avklaring, og at Siv Jensens ikke lenger later til å utelukke Frp-støtte til en regjering partiet ikke er med i, kan styrke mulighetene for en Solberg-regjering etter valget.