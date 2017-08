- Snart er det valg. Veldig kult om dere stemmer, og veldig kult om dere ikke stemmer FRP! #MornaJensen, står det i beskrivelsen av videoen Sophie Elise Isachsen la ut på sosiale medier i helga.

Her harselerer Isachsen med nettopp Frp, og kommer med kritiske kommentarer til partiets politikk. Blant annet spiller Isachsen rollen som Sylvi Listhaug mens hun slikker et kors med tunga.

Se videoen her:

I skrivende stund har Isachsen og sine medspillere over 200.000 visninger på mindre enn 24 timer. Flere reagerer på at bildet av et dødt flyktningebarn som ble kjent verden over i 2015 brukes i videoen.

- Folk forstår tydeligvis ikke at vi bruker bildet av den døde gutten for å få frem et poeng om hva Frp egentlig mener når de snakker om å ikke ta imot flyktninger, er svaret.