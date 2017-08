Politiet måtte ta hånd om seks personer

De er kanskje glad for at Bakgårdsfestivalen er over, de nærmeste naboene. Politiet fikk i startfasen klager over musikkstøy, men understreket at det måtte de tåle ettersom festivalen hadde alle tillatelser i orden.

Natt til fredag kom det inn en del andre meldinger om bråk til politiet, men etter det var det særdeles rolig.

– Da kom det inn fem, seks meldinger om folk som måtte ivaretas, den siste fredag morgen, forteller Tommy Johnsen hos politiet.

– Men fredag og lørdag kom det ingen meldinger fra Bakgården.

Det betyr altså at alt, bortsett fra den første festivalnatta, gikk særdeles ordentlig for seg.

– Årsaken er kanskje at det var mye voksne folk som var publikum i helga, tror Johnsen.