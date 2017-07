Skal utvikle historisk dataspill

Det er jobben til 14 ungdommer fra Tjeldsund, Skånland og Harstad. De har fått jobb i tjeldsundordfører Liv-Kristin Johnsens prosjekt; å utvikle et nytt historisk spill om Tjeldsund kommune.

Dette gjør ikke Johnsen for å leke seg. Hun har en langt dypere mening bak prosjektet.

- Jeg tror dette blir framtidens arbeidsplasser. De blir desentralisert og jobben kan gjøres hvor som helst. Det er dette vi vil prøve ut med dette prosjektet, sier ordføreren.

Ambisiøst prosjekt

Det er et ambisiøst prosjekt som ordføreren har satt i gang. 10. august skal prosjektet være ferdig. Det er det hun har råd til å gjennomføre i denne omgang. Nordland fylke har bidratt med 300.000 kroner til prosjektet, og både Harstad og Skånland har signalisert støtte for de ungdommene de har med i prosjektet.

- Det er en fin gest fra nabokommunene, sier Johnsen.

Men om de ikke skulle få noe ferdig produkt innen tidsfristen, så håper tjeldsundordføreren på støtte fra andre for å få produktet ferdig.

Godt miljø

I alt har hun 17 unge i arbeid. De aller fleste bor i Tjeldsund, Harstad og Skånland, men det sitter også deltakere både på Gjøvik og i Stavanger. All kommunikasjon foregår via nettet, noe medarbeiderne mener fungerer utmerket.

- Vi har et utrolig fint miljø. Ingen snakker noen ned. Vi er alle opptatt av å løfte og støtte hverandre, sier Nina Utby.

Hun er student ved Høgskolen i Hedmark og har en lederrolle i kollegiet.

- Tenk at jeg kunne få en sommerjobb der jeg fikk jobbe med det som jeg interesserer meg mest for. Det er bare nesten som det ikke er sant, sier hun.

En usynlig kompetanse

De rekrutterte ungdommene er alle litt over gjennomsnittet interessert i data.

- De startet gjerne med datamaskinen da de var sju år gammel. Her ligger det en usynlig kompetanse som jeg ønsker å ta i bruk, sier Johnsen.

Å utvikle et nytt spill er ikke noe man gjør uten solid teoretisk kompetanse. Derfor har Johnsen også alliert seg med Universitetet i Stockholm og Kunnskapstrang IT. Disse bidrar med skolering i programmering. I tillegg får deltakerne en solid kjennskap til Tjeldsunds stolte historie som har solide røtter tilbake til vikingtiden. Her er det mye spennende materiale som egner seg til et dataspill.