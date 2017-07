E-10 rekordraskt saksbehandlet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) sier det aldri før har tatt så kort tid å behandle en så omfattende reguleringsplan.

Halvert saksbehandlingstid

– Ved å bruke statlig plan og utarbeide reguleringsplan direkte på grunnlag av konseptvalgutredning, er det utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for hele prosjektet på bare to og et halvt år.

– Dette er minst en halvering av forventet planleggingstid. Det finnes eksempler på veistrekninger det har tatt bortimot 10 år å få gjennomført. Dette viser at regjeringen følger opp ambisjonene om raskere planlegging av store samferdselsprosjekt, sier Amundsen og Gudmundsen.

8,2 milliarder kroner

– Dette vedtaket innebærer også at opprustingen av denne 150 kilometer lange strekningen kan starte.

Store deler av denne strekningen er vedtatt gjennomført som offentlig-privat samarbeide (OPS), og har en forventet kostnad på 8,2 milliarder kroner, legger de til.

– På plass i neste NTP

Selv om strekningen Tjeldsundbrua–Jektholtet også inngår i den vedtatte reguleringsplanen, innrømmer de to sentrale politikerne at denne strekningen ikke er finansiert.

– Det er riktig at denne strekningen ikke er finansiert og heller ikke tatt inn i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). Dette er imidlertid noe både Høyre og Frp skal sørge for vil skje i neste stortingsperiode i forbindelse med rulleringen av NTP.

– Denne regjeringen har bevist gjennom vår satsing på ulike samferdselsprosjekter og en historisk økning av samferdselsbudsjettet, at vi er til å stole på.

– Derfor føler vi oss trygge på at vi skal få på plass investeringene som kreves også til denne strekningen. Det er tross alt denne strekningen som har den største årsdøgnstrafikken (ÅDT) på hele dette prosjektet, sier Amundsen og Gudmundsen.

Hurtigere responstid

Som Justis- og beredskapsminister ser Per-Willy Amundsen også store fordeler ved denne veisatsingen knyttet til sikkerhet og beredskap i hele regionen.

– Med det spredte befolkningsmønsteret som er i Håloglandsregionen vil raskere transport, hurtigere responstid og lettere fremkommelighet være desto viktigere. Gjennom denne veiutbyggingen oppnår man blant annet nettopp dette. Dessuten viser all statistikk at bedre veier fører til færre drepte og skadde i trafikken, sier Amundsen.

– Vi må heller ikke glemme at all økonomisk teori viser at denne strekningen vil gi et stort løft for hele regionen i et langsiktig perspektiv, skyter Gudmundsen inn.