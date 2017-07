Anmelder plyndringen av «Norge»

Panserskipet «Norge» ble, samtidig med søsterskipet «Eidsvoll», senket i Narvik havn av tyskerne under invasjonen av Norge 9. april 1940. Til sammen døde 276 da de to skipene gikk ned. Vraket etter «Norge» vurderes som et kulturminne av svært høy verdi. Det er nå blitt kjent at det er fjernet gjenstander fra vraket.

– Den ulovlige fjerningen av gjenstander, samt ødeleggelsene av deler av skipet, er med på å fjerne viktige deler av nasjonen Norge og regionen Nordlands krigshistorie. Verdien av PS «Norge» som kulturminne har blitt redusert som følge av disse handlingene. Nordland fylkeskommune har derfor anmeldt lovbruddet til politiet, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø.