Sykkelturismen øker i Nord-Norge

Langs Helgelandskysten alene var økningen på rundt 40 prosent i 2016, og det ventes en tilsvarende økning foran årets sesong.

Stadig flere ønsker å oppleve Nord-Norge fra sykkelsetet og salget av sykkelpakker har vokst betraktelig de siste årene. Helgeland Reiseliv kunne i 2016 melde at omfanget av utleie steg til ca. 2.000 sykkeldager med Sandnessjøen og Brønnøysund som de største vekstområdene.

Også i Lofoten, Senja og Tromsø rapporteres det at sykkelutleie for turister blir stadig mer populært, og det er selv-guidede sykkelturer over flere dager det selges mest av. Stadig flere ønsker å kombinere sykkelferien med vandring i fjellet, kajakkpadling og andre aktive opplevelser, forteller reiselivssjef i NordNorsk Reiseliv, Lena Nøstdahl.

– Vi hadde et rekordår i 2016 med tanke på overnattinger i Nord-Norge, og nå får vi også rapporter om en økende interesse for sykkelferie fra hele regionen. Sykkelturistene kommer i hovedsak fra Kina, Australia, New Zealand, USA og Canada utover Europa. Mange av dem har vært på sykkelferier andre steder i verden, men har Norge på sin ”bucket list”. Foran årets sesong har flere av sykkelaktørene investert i nye sykler og det er en forventning om at antall sykkelturister skal øke også i år, sier Lena Nøstdahl.

Hushovds topp tre

Thor Hushovd, rittambassadør for Arctic Race of Norway og tidligere verdensmester i landeveissykling, forstår godt hvorfor flere kommer til Nord-Norge for å sykle. Han trekker spesielt frem tre sykkeldestinasjoner som sine favoritter:

1. Lofoten:

– Som alle vet er Lofoten et flott reisemål i utgangspunktet, men det blir faktisk enda bedre fra sykkelsetet. Du kommer tettere på naturen, fjellene og fiskeværene, og får virkelig kjenne på den friske sjøluften, sier Hushovd.

2. Lyngen:

– Lyngen er veldig spektakulært, og et av de beste stisykkelområdene i Norge. I Skibotn er det utrolig mange bra løyper hvor man kan leke seg med terrengsykkelen. Det finnes sykkelstier i Lyngenfjorden som går opp mot 1.000 meter over havet, og utsikten på toppen er uslåelig, sier den tidligere verdensmesteren.

3. Øyhopping på Helgeland:

– Helgelandskysten passer godt for familier, og øyhopping er godt egnet for sykkelturisme. Her kan man dra på dagsturer på øyene eller sykle en lengre rundtur. Nesnaøynene har eksempelvis masse vakker natur og gode turmuligheter, eller man kan sykle til kjente landemerker som Torghatten og De Syv Søstre, avslutter Hushovd.