Søker hjerterom og husrom

Norge er populært blant studenter som velger å ta et utvekslingsår. Studenter fra USA, Frankrike, Japan, Taiwan, Tyskland og Italia er noen av nasjonene som gjerne tar et år på videregående skole i Norge. Det er imidlertid ikke like populært å være vertsfamilie. Over hele landet sliter man nemlig med å finne åpne dører til de som vil lære Norge å kjenne. Explorius er blant utvekslingsorganisasjonene som opplever dette, også i Harstad og i nærområet.

Normalt familieliv

- Akkurat nå har vi ingen. Beklagelig, for vi har en student som gjerne vil bo her, sier Morten Lenes, lokalkoordinator for Explorius i en årrekke. Han forteller at det er ingen nyhet at folk er skeptiske til å ta en fremmed ungdom i hus for et år. Uant av hva hvilke grunner.

- Mange sier de har lyst, men trekker seg fordi de tror de ikke har noe å tilby. Men det er ikke meningen at man skal tilby studenten noe ekstra. Ikke annet enn kost og losji, og ellers et normalt familieliv. Studenten skal være som en del av familien, og vil vanligvis finne sine egne venner på skolen og i nærmiljøet, sier han.

Ny kultur

Lenes har selv vært vert for en amerikansk studentgjennom et skoleår. Med gode erfaringer.

- De positive aspektene er mange. Du får en ny kultur og et nytt språk rett inn i stua, en venn for livet og et nettverk i et annet land. Det viser seg nemlig at de fleste holder kontakten etter at skoleåret er omme. De siste årene har tolv personer besøkt Harstad i relasjon til tidligere utvekslingsstudenter, sier han.

Ressurssterke

De fleste ungdommene er i alderen 16-18 år, og skal tilbringe ett skoleår på videregående skole.

- Disse er ofte veldig oppegående og kommer fra ressurssterke forhold. Alle snakker engelsk, og de ønsker å oppleve vår kultur og lære språket vårt på kort tid. Det er svært sjelden vi opplever problemer i forhold til vertsfamilien. Det kan selvfølgelig oppsto sykdom, men da har vi kontaktpersoner og en vakttelefon, sier Morten Lenes.

Velkomstfamilie

Han oppfordrer interesserte til å melde seg, også som kontaktpersoner eller velkomstfamilie. Det vil si som midlertidig nødløsning for noen uker mens man venter på en permanent familie. Ønsket om vertsfamilier gjelder over hele regionen.

- I mange år har vi vært flinke til å sende ut norske utvekslingsstudenter, så det er synd om ikke vi kan ta imot flere. Per i dag har vi bare en eneste familie som er klar, i Tromsø. Jo flere som melder seg jo bedre. Men det begynner å haste i forholdt til skolestart, sier han, og legger til at interesserte kan finne mer informasjon på organisasjonens nettside.