Langbein på sjøen

Langbein, Mikke og Fetter Anton er bare noen av innbyggerne i Andeby som gir navn til norske båter.

Ole, Dole og Doffen er selvsagt på sjøen, sammen med Donald, Dolly, Bestemor, Guffen og Klodrik. Det viser en gjennomgang forsikringsselskapet If har gjort av Båtnavnlista, en søkbar oversikt over 80 000 båtnavn i Norge. Her er også Norges mest populære båtnavn rangert, fylke for fylke.

- Tegneseriefigurer og superhelter er en kategori innen populærkulturen som helt tydelig inspirerer båteiere, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Båter er også kalt opp etter seriehelter som Lucky Luke, Spirit, Fantomet, Modesty Blaise, Asterix og Obelix. Norske tegneserier er representert på sjøen gjennom Nemi og Pondus.

Flytende superhelter er klar til innsats på vannet: Batman, Supermann, Arrow og Flash ferdes mellom norske holmer og skjær, ifølge Båtnavnlista.

– Det er flott at båter har morsomme navn som er lette å huske, men det gjør det enda enklere å finne eieren av båten om den er meldt inn i Småbåtregisteret. Dette er svært viktig hvis noen finner en båt som driver i sjøen uten folk oppi, sier Clementz.

Hvert år settes det i gang en rekke store leteaksjoner på grunn av båter som blir funnet drivende. Med et registreringsnummer kan Hovedredningssentralen, Redningsselskapet eller politi raskt kontakte båteier eller pårørende og få livsviktig informasjon til et søk.

If Skadeforsikring har i samarbeid med Småbåtregisteret laget en søkbar liste over Norges mest populære båtnavn. Båtnavnlista består av nesten 80 000 navn på båter i Norge. Over 35 000 av navnene er unike. Alle båtnavn er hentet fra Småbåtregisteret.

Lista inneholder alt fra svært tradisjonsrike navn som «Tøffe» og «Aurora» til mer utradisjonelle vrier som «Inga Gjeld», «Såwith» eller «Costa Litt». Norges to vanligste småbåtnavn er «Svanen» og «Terna», viser oversikten.

Tegneseriefigurer som også er småbåter:

Lucky Luke

Spirit

Fantomet

Modesty Blaise

Nemi

Pondus

Asterix

Obelix

Idefix

Langbein

Mikke

Minni

Dolly

Ole

Doffen

Dole

Donald

Fetter Anton

Guffen

Klodrik

Skrue

Bestemor

Snipp

Snapp

Kilder: Forsikringsselskapet If / Småbåtregisteret