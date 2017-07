Rydd opp i svineriet

Sånn ser det ut ved enden av fden gamle flystripa på Åsegarden, etter at noen har funnet det for godt å lage et kjempebål. Midt i naturen. Etterlatenskapet består av rustne metallgjenstander, spraybokser, ølbokser og glasskår. Området benyttes under øvelser av Alliert treningssenter, og er dessuten et populært turområde for både hestefolk og hundefolk. Blant annet av Norske Redningshunder, som har sine faste treningsdager her.

Hvem som er ansvarlig for udåden, er uvisst. Det har ikke lyktes Harstad Tidende å få kontakt med noen som kjenner til saken, men forhåpentlig vil vedkommende selv ta ansvar og rydde opp i svineriet.