Resistente bakterier følger med i kofferten

– Mange kan være smittet uten at de vet det, sier professor og overlege Arnfinn Sundsfjord ved UiT og UNN.

Hvis du har vært innlagt på sykehus i utlandet, er det stor risiko for at du tar med deg noen av disse bakteriene hjem, og de gir ikke opp så lett.

I løpet av tre år har forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus fulgt 101 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente e. coli-bakterier, for å se om pasientene ble kvitt de resistente mikrobene. Konklusjonen var at urinveisinfeksjon forårsaket av resistente e. coli-bakterier lever svært lenge i tarmen, selv etter at urinveisinfeksjonen har blitt behandlet med antibiotika. Etter ett år var fortsatt halvparten av pasientene bærere av de resistente tarmbakteriene, og etter tre år var 15 prosent bærere.

Her i Norge er vi ganske strenge på antibiotikabruk, men slik er det slett ikke overalt. Vi reiser stadig mer, og det er altså ikke alltid bare gode minner og suvenirer vi tar med oss hjem igjen.

De resistent-bærende pasientene i studien hadde vært på relativt mange utenlandsreiser de siste 12 månedene.

– Det er særlig stor sjanse for å få med seg disse resistente bakteriene hvis man har vært innlagt på sykehus på det indiske subkontinent, sier Arnfinn Sundsfjord, en av forskerne som har jobbet med studien. Sundsfjord er professor ved Det helsevitenskapelige fakultet og seksjonsoverlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens ved UNN.

– Årlig dør 30 000 mennesker i Europa, og like mange i USA på grunn av antibiotikaresistens. Antibiotikumet som burde ha reddet livet deres, hadde ingen virkning, forteller Ørjan Olsvik, professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT. Fra Asia har vi ingen tall, men det er sannsynlig at dødstallene der er enda høyere.

