Mange nordmenn tar julehandelen i juli

Det betyr at over 1,2 millioner nordmenn kan være på julegavejakt i juli.

1,2 millioner nordmenn vurderer eller vil helt sikkert kjøpe julegaver i sommer. Og nei, det er langt fra bare kvinner som er i julemodus i juli. I en forbrukerundersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1 svarer 27 prosent at de kanskje skal på julehandel i sommer mens fire prosent svarer et ubetinget ja. Det er klart flest kvinner som vurderer å julehandle i sommer, 628.000 kvinner mot 443.000 menn.

Mer overraskende er det at forskjellen mellom kjønnene er nesten utvisket når det gjelder de som vet at de skal på sommerjulehandel. 83.000 kvinner og 67.000 menn har konkrete planer for å bruke sommeren til å handle julegaver. - Jeg ser mange fordeler å være tidlig ute med gavekjøpene. De som sprer innkjøpene utover året får bedre tid og mindre stress til jul, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1. Å handle julegaver i shorts og sandaler kan være mer behagelig enn i vinterklær. Men det er ikke bare fordeler med å være tidlig ute. - Det er vanskelig å bytte gaver i romjulen som er kjøpt et halvt år før jul, sier Gundersen.