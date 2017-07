- Lei av tomme løfter

I en epost til kommunen gir leder i Aune Grendelag Rolf Hansen dem det glatte lag. Han etterlyser en ende på visa, og forteller at etter flere års kamp har frustrasjonen bygd seg opp blant innbyggerne på Aun.

– Dette har nå pågått i flere år. For to år siden hadde vi et politisk møte med kommunen hvor vi fikk beskjed om at bedringen var på vei. Der fikk vi beskjed om at blant annet SMS-varslingen skulle komme på på plass om kort tid. Det har den enda ikke gjort, og når rådmannen nå går ut og sier det samme som ble sagt for to år siden har man liten tiltro til det, forteller Hansen.

Frustrert

I januar hadde Hansen og andre representanter fra grendelaget et nytt møte med kommunen. Der kom nye signaler om at varslingen skulle være enkel å få på plass.

– Den skulle være klar til påsken, men påsken kom og ingen varsling var klar. Det er klart vi blir frustrert. Det er som om de ikke bryr seg om oss i det hele tatt, sukker Hansen.

Hansen påstår at de ordene rådmannen bruker nå, er de samme som han brukte for to år siden.

– De skulle sette et firma på saken for å få på plass et varslingssystem. Når rådmannen går ut med akkurat den samme ordlyden er det klart man blir skeptisk, slår han fast.

Reagerer

På grunn av rasfaren har hjemmesykepleien nektet å reise til Aun forteller Hansen. Dette skal ha ført til at flere eldre har måttet flytte fra stedet. Han reagerer dermed på rådmannens siste uttalelser om saken.

– Det er ikke få som har måttet flytte. Hadde rådmannen satt seg inn i saken så hadde han visst dette. På forrige møte så ble vi orientert om en løsning hvor pleierne skulle transporteres via båt, men siden har vi ikke hørt noe mer konkret om det. Dette må vi få på plass.

Rassikring

Hansen er positiv til det arbeidet som nå gjøres for å rassikre den utsatte strekningen, og håper at dette også vil føre til at hjemmesykepleien kommer seg til Aune. Likevel påpeker han at det er viktig å få beredskapsplanen klar.

– Når vinteren kommer så vil det jo før eller siden gå snøras i området. Uten en ordentlig beredskapsplan så er vi like langt, forteller han.

- Forstår frustrasjonen

Rådmann Hugo Thode Hansen sier at det jobbes med å få varslingen på plass.

– Det er egentlig veivesenet sitt ansvar å varsle om når veien er stengt, men vi har sagt at vi skal ta det ansvaret. Vi har ikke fått varslingssystemet på plass enda, men vi har hatt møter med flere potensielle leverandører før ferien. Vi jobber med saken og beklager at det ikke er på plass enda. Vi satser på å få systemet på plass så tidlig som mulig. Forhåpentligvis blir det tidlig i høst, forteller Hansen.

Hansen presiserer at skulle veien bli stengt, så har kommunen en løsning på problemet.

– Hvis det skulle bli slik at veien skulle bli stengt over lengre tid, noe vi heldigvis har unngått, så har vi løsninger. Kaiforholdene på Aun er utfordrende, og de kaiene som er der er privateide. De er vi i dialog med, og vi mener vi har løsninger klare hvis det skulle være behov for det.

Rådmannen er klar på at han forstår bekymringene til Rolf Hansen og innbyggerne på Aun.

– Vi forstår godt frustrasjonen til de som bor der, som føler at de står i fare for å bli stengt ute fra omverdenen. Det er utfordrende enten om man bor der, eller man har noe som man vil ta vare på på Aun.