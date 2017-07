Høy bombrikke-andel

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Vegvesenet reagerer på en påstand fra Norsk Lastebileier-forbund.

- Det er med stor undring vi ser at Norsk Lastebileier-forbund er ute med påstander om at hver fjerde utenlandske lastebil ikke utløser lyssignal i bomanlegg og dermed skal millioner utebli i innbetaling. Dette stemmer ikke med Vegvesenets tall og vårt inntrykk etter daglige kontroller på veiene, sier Åge K. Jensen i Statens vegvesen.

Tall fra Vegvesenets sentrale betalingssystem for AutoPASS, som omfatter alle bompasseringer i Norge, viser at andelen fakturerte avgifter som blir betalt for norske kjøretøy ligger på 96 prosent, mens tilsvarende for utenlandske er 86 prosent. Tallene er fra 2015.

- Målet er selvsagt at alle skal betale for sine passeringer. Her har vi en felles sak med NLF.

Teller lyssignal

Lastebileierforeningen NFL har gjennomført sin egen uavhengige granskning. De har sjekket 298 passeringer med utenlandske vogntog ved fire forskjellige bomanlegg på Østlandet. 24,5 prosent skal ikke ha utløst lyssignal i anlegget. Østeuropeiske skal visstnok være dominerende.

-Det metodiske må NFL selv svare for. Vi kjenner ikke igjen tall og konklusjon fra våre daglige kontroller på veiene eller opp mot fakta fra betalingssystemet, sier Jensen.

Han er også skeptisk til telle lyssignal eller ikke som markering om man har bombrikke eller betaler for seg.

- Lyssignal kan være en indikator, men på ingen måte en avklaring om man har brikke eller avtale i orden. Blir ikke brikken registrert av ulike grunner blir passeringen likevel sjekket og registrert, sier Jensen.

Er obligatorisk

Obligatorisk bombrikke ble fra 1. januar 2015 påkrevet i alle kjøretøy over 3,5 tonn.

I 2015 passerte 16,6 millioner utenlandske kjøretøy – både lette og tunge - en bomstasjon i Norge, noe som utgjorde 2,8 prosent av den samlede trafikken.

Inntektene fra utenlandske kjøretøy var 577 millioner kroner, noe som utgjør drøye seks prosent av de samlede passeringsinntektene.