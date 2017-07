Natt til søndag ble tre personer pågrepet etter et slagsmål med dørvakter i Harstad sentrum , men det var ikke den eneste mer alvorlige hendelsen i Harstad. Klokken 04.53 meldte politiet om at det hadde vært knuffing mellom to personer i en taxikø. Den ene slo hodet i bakken, og ble derfor kjørt til legevakten for sjekk.