Kake til koordinatoren

Nominasjonene kommer jevnt og trutt inn til oss i Harstad Tidende. Det er klart at kaken frister de fleste av oss i den uteblivende sommervarmen. Denne gangen var det en nominasjon som ikke sparte på superlativene, som førte til at koordinator Jorunn Heidi Olsen kunne dele sin kake med alle på Tjeldsund Omsorgssenter.

Et funn av en dame

Olsen er uten tvil en engasjert og elsket sjel ved omssorgsenteret. I nominasjonen som er signert Janne Ytterstad, Eva Ytterstad Markussen, Mossa Karlsen og Ronny Mathisen spares det ikke på lovordene.

- Jorunn er et funn av en dame. Hun gir oss en grunn til å stå opp om morgenen og jobber for at de gamle og syke skal ha det bra. Hun ofrer sitt liv for de eldre, og de blomstrer når hun kommer på jobb, skriver de i nominasjonen.

En person som betegnes med slike ord fortjener utvilsomt en kake fra oss.

Livsglede

I det hun får kaken levert er en takknemlig Olsen klar i sin tale. Den skal deles med både de ansatte og eldre ved omsorgssenteret. Hun forteller at det det egentlig handler om, er å skape en meningsfull hverdag for de eldre.

- Vi prøver å gi de eldre livsglede gjennom en variert hverdag med kinobesøk og utflukter. Mange av de vi snakker med som jobber på sykehjem, rister på hodet og lurer på hvordan vi får det til. Jeg tror mange er fastlåst i rutinene. Det handler om å se muligheter og ikke hindre, slår hun fast.

Inspirerende

Forretningsutvikler for privatmarked Ramona Hegrenes mener at Olsens engasjement for de eldre er inspirerende.

- Det arbeidet Olsen gjør, og det engasjementet hun har for de eldre er intet mindre enn inspirerende. Hun skaper en plass hvor de kan nyte livet på en verdig måte. Det synes jeg er fantastisk, og for det fortjener hun en kake, sier Hegrenes.