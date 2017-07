Godt kinobesøk

Man skulle tro det var mest i vintermånedene at folk strømmet til kinoen. Det stemmer ikke, ifølge kinovert Helene Hokland.

-Juni i fjor hadde vi 4.630 besøkende, og var faktisk den måneden med mest økning siden 2013. Sannsynligvis på grunn av at vi hadde skolekino, men også på grunn av «Pirates of the Carribbean». Så kom juli med 6.424 besøkende, noe «Et helt halvt år» bidro sterkt til. Den rullet over lerretet i mange uker, sier hun, og forteller videre at årets juni hadde over 5.000 besøkende, mens 1.979 personer har besøkt kinoen hittil i juli. Det vil bli mange flere.

Forventninger

Det er umulig å si nå hvordan denne måneden ender. Men flere nye filmer er på tur, sier hun, og nevner barnefilmene «Brannmann Sam» og «Grusomme meg».

-Artige og populære filmer. Og endelig, 21. juli kommer den nydelige filmen «Ballerina», der hovedpersonen for en gangs skyld er ei jente.

I neste uke har også voksenfilmen «Dunkirk» premiere, regissert av stjerneregissøren Christopher Nolan. En dramatriller for de som liker historier fra 2. verdenskrig med litt action.

-Dette er en film vi har store forventninger til. Den har fått kjempeanmeldelser. Det har også science fictionfilmen «War for the Planet of the Apes» som hadde premiere onsdag denne uka. Også den med seksere og gode anmeldelser, sier kinoverten.

Kino øker mest

Besøket på Harstad kino holder seg jevnt, med litt økning de siste årene.

-Det reflekterer det som skjer på landsbasis. Ifølge SSB er det nemlig kinoen som øker mest i kultursammenheng. Det må bety at det lages filmer folk vil ha, i tillegg til det sosiale, mener hun.

Fjorårets mest sette film var «Kongens nei», etterfulgt av «Snekker Andersen», «Børning 2», «Et helt halvt år», «Istid» og «Kjæledyrenes hemmelige liv». Selv liker kinoverten mange ulike sjangre. Både filmer med effekter, samt smalere filmer som krever litt ettertanke. Men naturlig nok må hun se det meste av nyhetene før de ankommer Harstad kino.

-Alle storfilmene, de såkalte blockbusterne, må vi ta inn. I tillegg må vi velge ut noen smalere kvalitetsfilmer. Jeg anbefaler den franske filmen «Liv til de levende døde», som har premiere 21. juli. For de som vanligvis ser kassasuksesser med masse effekter, kan det være fint å se noe annet. Dette er en sånn film. En film der du blir dratt inn i den gode historien, sier hun.