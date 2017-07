Tidobler befolkningen

Juksastevne skaper folkefest på Grytøya:

Arne Johan Norheim i arrangørstaben forteller om ett tettpakket og variert program som passer for alle aldre, og som ikke bare handler om fiskekonkurransen.

– Vi prøver hvert å legge opp et program fra torsdag til søndag med attraktive høydepunkter hver dag.

360 graders utsikt

– Allerede torsdag kommer bokstavelig talt det første høydepunktet da vi arrangerer en guidet tur til fjelltoppen Storfjellet. Hit håper vi minst like mange som de 120 som deltok i fjor til fjelltoppen som bare heter «Toppen», finner veien.

– Dette er en flott familievennlig tur som passer for alle, store som små. Vel oppe vil man kunne nyte en flott 360 graders utsikt, der man ser både Senja, Rolla, Hinnøya og Andøya, sier Norheim.

Sjørøvere og gullskatt

Han nøler ikke med å karakterisere fredagens program som en innertier for barna.

– Dette blir en reinspikka sjørøverdag. Vi har leid inn den nyrestaurerte skuta «Havblikk» fra Andøya, som for anledningen er dekorert som sjørøverskute. Om bord er mannskapet utkledd som sjørøvere og som kommer roende i land.

– De er på jakt etter en nedgravd gullskatt som barna får være med å lete fram, der de som finner den får en flott premie. Dette er første gang vi kjører et arrangement der ungene blir en del av underholdningen, forteller Norheim.

– Fredag blir det også åpnet en egen utstilling av andøykunstneren Bent Aune, med et sterkt kystkulturpreg som passer perfekt med juksastevnets konsept.

– I tillegg blir det et eget vinkurs på ettermiddagen ved Nils Arthur Geitanger fra Hoelstuen, pluss at et allerede utsolgt havets festbord går av stabelen fredag kveld.

Juksastevnefest

Selve fiskekonkurransen går av stabelen lørdag, som Norheim karakteriserer som den store dagen under arrangementet.

– I år har vi valgt å utvide med mange ulike premiekategorier, alt fra største fisk og største fangst i både barn – og voksenklasse, til idealfisken og en egen humorklasse, der vinneren kåres basert på ulike humoristiske hendelser som ikke bare skjer under selve fiskekonkurransen.

– Om kvelden blir det ekte juksastevnefest på ungdomshuset, der vi har leid inn Magnus Wærnes til å underholde. Han har med seg et knippe topp lokale musikere og en egen blåserrekke blant annet med medlemmer fra FMKN.

– Magnus har lovet låter fra 60- tallet og fram til i dag, og legger opp til topp stemning fra første tone, sier Norheim.

Populært gårdsmarked

Søndag håper Norheim på godt oppmøte når det arrangeres kirkekonsert klokka 11.00 i Lundenes kirke.

– Her vil Maren og Marit Nygård fra Grøtavær stå for de musikalske innslagene. Søndag blir det også gårdsmarked på bygdetunet. Her blir det laget mat som i gamle dager, med smaksprøver på de mange ulike produktene. Dette arrangementet slo svært godt an i fjor, da det myldret av folk på tunet.

Fantastisk dugnadsinnsats

Norheim oppfordrer tilreisende om å være tidlig ute, da det erfaringsmessig viser seg å være stor trafikk med ferga over Toppsundet.

– Selv om vi har god kapasitet for både bobiler og campingvogner, er dette utvilsomt en svært hektisk fergehelg. Vi har også god havnekapasitet med plass til mange båter, men uansett kan det nok være lurt å være ute i god tid.

– Kommer det like mange som i fjor, da det var 3000 besøkende her, betyr det at øyas befolkningsmengde tidobles.

– Heldigvis stiller bygdefolket opp og jobber frivillig gjennom hele juksastevne. I fjor registrerte vi hele 146 frivillige. At halvparten av øyas om lag 300 innbyggere stiller opp, er bare helt fantastisk. Uten dem, intet juksastevne, sier Norheim.