Restaurantbesøk endte på legevakta

Klokken 00.56 natt til lørdag meldte politiet om hendelsen.

- En overstadig beruset restaurantgjest kjørt til legevakten for avsrusning, meldte politiets operasjonssentral.

Restaurantgjesten var ifølge politiet ikke i stand til å ta vare på seg selv, og ble derfor fraktet fra restauranten. Han ble kjørt rett til legevakta.

Dette er de øvrige hendelsene i distriktet:

Vesterålen/Jennestad: På FV820 hadde utrykningspolitiet kontroll. Føreren, som var født i 1999, ble målt til 98 km/t i en 60-sone. Førerkortet ble beslaglagt, og føreren anmeldes.

Sortland: En mann ble stanset for ruspåvirket kjøring. Han ble også tatt for kjøring uten gyldig førerkort, og for å besitte mindre mengder hasj.

Setermoen: En mindreårig bilfører anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort etter å ha blitt stanset av en patrulje.