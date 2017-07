Troms på solarie-toppen – det bekymrer kreftforeningen

– Selv om vi kun har tre solsentre i hele Troms ligger fylket på en tredjeplass bak Hordaland og Stavanger, forteller direktør Thorbjørn Frantzen i Brun og blid.

Han mener at Tromsø som by ville kommet på andreplass.

– Jeg har ingen sammenligninger på byer, bare fylker. Men med 22.000 besøkende i Tromsø i juni vil jeg anta at Tromsø som by ligger på en andreplass bak Bergen, forteller han.

Frank-Even Bergheim er en av dem som benytter seg av solarietilbudet i Tromsø.

– Jeg tar sol av og til om sommeren for å bli litt brun. Jeg skal ikke noe til utlandet i sommer så da er det greit å få litt farge her, forteller han.

Bekymringsverdig

Avdelingssjef Heidi Brorson i Kreftforeningen mener de høye besøkstallene er bekymringsverdige.

– Solariebrukere har ikke bare økt risiko for å få føflekkreft, de får også diagnosen tidligere i livet enn dem som bruker solarium.

Bergheim forteller at han har vurdert risikoen.

– Jeg har tenkt over det. Men jeg tar veldig lite sol, så når man gjør det en sjelden gang tenker jeg det går fint, sier han.

Sommeren er høysesong

Kjetil Stoltz i Sun 2 Tromsø mener sommeren er høysesong for solariebesøk.

– Folk søker gode alternativer når sommersola uteblir, sier han.

Han har ingen konkrete tall på hvor mange som besøker solsentrene deres i Tromsø, men sier at de merker en oppsving når det er dårlig vær.

– Solarium er et bra alternativ når sola uteblir og man ikke kan reise på ferie, sier Stoltz.

Dette er ikke Brorson helt enig i.

– Det er vesentlige forskjeller på å sole seg i solarium og i naturlig sol. UV-strålingen i solarier er mer intens enn strålingen fra sola i Norge, forteller hun.

Forskjellige grunner

Frantzen mener det er flere grunner til at solarium brukes mer om sommeren.

– For det første viser man mye mer hud om sommeren enn om vinteren, da vil folk være brunere. For det andre er det mange som ønsker å skape et grunnlag til ferien eller soling i Norge, forteller han.

Det at folk trekker til solarium når godværet uteblir, mener Frantzen at handler om folks forventninger til sommeren.

– Jeg tror folk har en del urealistiske forventninger til sommeren. Man blir like overrasket hvert år når det er dårlig vær selv om sommerne jevnt over er ganske like. Jeg tror det er en overlevelsesteknikk, det å bare glemme alt det dårlige været og huske de fine sommerdagene, forteller Frantzen.

Dårlig grunnlag

Brorson anbefaler ikke å ta solarium før ferien.

– Noen tror det er lurt å ta solarium før man dra til Syden. Huden får ikke et godt nok underlag av litt solarium før ferie og man kan likevel bli solbrent. Det eneste som skjer er at den totale UV-dosen øker.

Det er også en forskjell i strålinger som gjør at solarium og naturlig sol ikke har de samme effektene på huden.

– Å ta solarium bidrar først og fremst til brunfarge, fordi mengden UVA-stråling er så stor. UVA-strålinger sørger i mindre grad for å herde huden, slik mange opplever at naturlig sol herder huden over en sommer. Det er UVB-strålene som gjør, forteller hun.