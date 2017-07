- Turistene skuffer ikke

Rundt halvparten av turistene er nordmenn, mens resten stort sett er tyskere, svensker, finner og franskmenn, ifølge verten Nikolai Bergman. Han kan fortelle at stadig flere ankommer i bobil, og drar videre til Lofoten.

- Vi kan gi råd og formidle mulighetene. Noen vil ha fjelltopper og utsikt, mens andre nøyer seg med en lett fottur. Folkeparken, Aunfjellet og Stien langs sjøen er populære og lett tilgjengelige, sier han.

Det er også mulighet for fjordomseiling med en rask RIB eller hurtigbåten Stjernøy.

Stjernøy ligger klar ved kaia her, og går ut hver ettermiddag. Turistene er ofte fra seg av begeistring når de kommer i land, sier sommerverten, som på ettermiddagstid også er tilgjengelig med informasjonsstand i byens hotellresepsjoner.

- Her møter vi mye bussturister, og de har som oftest egne skreddersydde opplegg. Men vi forteller dem likevel hvor de kan spise og hva som ellers er verdt å oppleve i byen vår, sier han.

Sammen med kollega Johanne Simonsen fungerer han også som havnevert for tilreisende som kommer sjøveien.

- Det kan dreie seg om alt i fra enkle spørsmål til problemer med strøm eller vannslanger. Akkurat nå ligger det få båter inne, men i hele juni var det stor trafikk i den nye havna, og det meste fungerte fint.

Individuelle turister

Jan-Erik Kristoffersen ved Visit Harstad mener ordningen med mobile sommerverter er god markedsføring for byen.

- Vi hadde behov for å se på andre løsninger for å forsikre oss om at turistene finner oss. Teltet er godt synlig, og i tillegg satser vi på mer digital informasjon, forteller han.

Han mener også at mønsteret endrer seg når det gjelder sommerturister.

- Vi ser flere og flere individuelle turister, enten de kommer med bil eller sykkel. Mange friluftsinteresserte er så godt orienterte at de kommer innom for å låne nøkler til turlagshyttene. Tilgjengeligheten til digital informasjon er derfor viktig dersom tilreisende skal finne fram til regionen vår.

Bilturister

Bilturistene er ei voksende gruppe, ifølge daglig leder Jan Johnsen Hos Johnsen bilutleie (Europcar). Han kan vise til økende bilutleie de siste årene. Nå i sommer opptil 40-50 prosent. Noe han tror kan ha flere årsaker.

- At Evenes har fått flere ankomster, ikke minst direktefly, merker vi godt. Det går mye i ukeleie, fordi mange kjører til Lofoten, Vesterålen, Andøy og til og med Senja. En annen årsak tror jeg er at valutaen har hatt ei gunstig utvikling. Det har blitt billigere å feriere i Norge, og dyrere for oss å feriere utenlands. Og ikke minst så har vi det trygt og rolig i landet vårt.