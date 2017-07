De har blitt en attraksjon langs veien

Hvem har ikke støtt på det syklende paret som hilser bilistene velkommen langs veien ved Møkkelandsvannet?

På avstand ser de ganske så ekte ut der de kommer syklende mot deg i veikanten. Personen bak skaperverket er Bengt Rune Nymoen, også han erviking.

Han humrer godt når avisen tar kontakt, men bedyrer at det ikke ligger noe annet bak enn rein og skjær humor.

Naturtro

- Det er så mye alvorlig som skjer her i verden. Jeg hadde lyst til å lage noe som får fram smilet hos folk. Noen annen grunn hadde jeg ikke. Jeg er i alle fall ikke ute etter mediaoppmerksomhet, sier han, og legger til at de naturtro dukkene er alminnelige utstillingsdukker fra en butikk, sier han.

De har han kledd opp som mann og kone, og utstyrt dem med noen eventyrlige uttrykk. Det er ingen tvil om at de får fram smilet hos forbifarende. For ifølge vitner er det ikke få som stopper opp for å fotografere og hilse på syklistene.

På rømmen

Nå er det ikke godt å si hva som har skjedd mellom ekteparet i forkant. Gubben er nemlig utstyrt med koffert, og er tydeligvis på rømmen på to hjul.

Hakk i hæl kommer kjerringa syklende med kjevla i hånd. Kanskje bør bilistene bremse ned når de nærmer seg. Man vet aldri hvordan de pedalfarende ender ferden. Opphavsmannen er uvitende om de ekteskapelige eskapadene.

Til glede

- Nå er det sånn at kjerringa, hun kom syklende i fjor. Hun ble stående alene på nedsiden av veien, der hun ikke var så godt synlig. Jeg syntes hun så litt ensom ut, så jeg sørget for en gubbe til henne og plasserte dem på et mer oversiktlig sted.

- Betyr det at det kan komme flere etter hvert? Kan man vente familieforøkelse?

- Det tør jeg ikke love, da får jeg vel veivesenet på nakken. Men det er flott hvis de kan være til glede for veifarende.