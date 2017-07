Her skal foreldre og barn finne alt av hjelpetjenester under samme tak

I disse dager pågår oppussing av et 240 kvadratmeter stort lokale på bakkeplan i Hans Egedes gate 12. De tidligere Bingolokalene vil bli perfekte for Familiens hus, ifølge varaordfører Maria Serafia Fjellstad.

-Tilbudet skal for det første ha lav terskel, og det skal være sentrumsnært og lett tilgjengelig for alle. Samtidig skal det helst være muligheter til utvendig lek. Med Generalhagen rett over gata kunne vi ikke funnet et mer egnet sted, mener hun.

Tverrfaglig

Tiltaket med å etablere Familiens hus ble besluttet i kommunestyret ifjor høst. Personalet er allerede ansatt, og 25. september åpner de døra. Èi dør, som skal føre barnefamilier inn til et tverrfaglig miljø med alle hjelpetjenester under ett og samme tak.

-Det er nettopp intensjonen. Det handler om at foreldre og barn skal slippe å lete rundt for å finne tilbudene. Helsestasjon, barnevern, fysioterapi, PPT og foreldreveiledning vil være blant tjenestene i huset. I tillegg skal det være muligheter for felles aktiviteter, kursdrift og møtevirksomhet. Barselgrupper kan for eksempel møtes her med barna, sier hun.

Faste kontordager

Familiens hus hører organisasjonsmessig inn under PP-tjenesten. Enhetsleder for kommunens PP-tjeneste og ansvarlig for førskoleteamet/skoleteamet, Liv-Jorunn Karlsen, blir også leder for Familiens hus. Hun får to ansatte sammen med seg, og i tillegg skal fagfolk fra de ulike kommunale avdelinger ha sine faste kontordager i huset. Karlsen er spent på hvem brukerne er, og like spent på mottakelsen blant brukerne. Hun er imidlertid ikke i tvil om at det er behov for et Familiens hus for byens barnefamilier.

Kjærkomment

-Konseptet eksisterer mange steder, med ulike organiseringer. Vi har ikke til nå gjort noen undersøkelser i Harstad på hvem som vil ha mest behov for hva. Men for nyinnflyttede barnefamilier samt de som ikke har barnehageplass vil Familiens hus være et kjærkomment sted. Også nybakte førstegangsforeldre, som har behov for råd om for eksempel mat og søvn, vil ha god nytte av tjenestene. Tilbudet skal være der for alle barnefamilier, og vi skal gi veiledning der det er behov, sier hun.