- Måtte kjøre av veien for å berge livet

Klokken 1015 mandag morgen møter en av sjåførene ved Antonsen T-Line en motgående lastebil sør for Kåringenkrysset ved Lødingen i Nordland. De neste sekundene kunne ha endt i tragedie, sier Per-Einar Antonsen som er daglig leder av selskapet.

- Sjåføren i motgående lastebil var tydeligvis opptatt av helt andre ting enn å følge med på veien. Veien her er bred og fin og svingen har en slak kurve, dette er rundt fire kilometer sør om krysset i Kåringen ved Lødingen .

Bilen som kommer mot er langt over i feil kjørebane. Sjåføren oppdager alt for sent hva som er i ferd med å skje.

Les også: Her omdirigeres trafikken på Sama

- Vår sjåfør valgte da livet, og vrengte bilen ut av veien. Motgående bil vrengte og sin bil så hardt inn i sin kjørebane at den holdt på å gå i autovernet, hvor så han kastet bilen inn på veien igjen og holdt på å treffe to av tre biler som kom bak vår.

Kjørte videre

Avgjørelsen gjør at en større ulykke avverges. Lastebilen som holdt på å forårsake opp til flere ulykker kjører imidlertid bare videre.

- Denne sjåføren, som uten tvil fikk med seg hva som skjedde, raste bare videre uten og stoppe. Bilister som kom kjørende bak vurderte å kjøre etter, men to av dem valgte å ta hand om sjåføren vår. Den tredje ringte politiet.