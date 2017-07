Gir 2,1 mill for at ungdom skal se mulighetene i Troms

– Det er en målsetting for fylkesrådet at vi gjennom støtten på 2,1 millioner kroner hjelper unge til å se muligheter i egen region gjennom nær kontakt med arbeids- og næringsliv, samt at de unge skal få trening i tverrfaglig og praktisk arbeid.

På lang sikt ønsker man jo at de unge skal få trening i å drive næringsvirksomhet slik at de blir kompetent til å ivareta fremtidens arbeids- og næringsliv, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Ung Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende, ideell organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn- og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv som gründere.

Organisasjonens visjon er at de skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

– Norge og Troms trenger flere unge som skaper sine egne og andres arbeidsplasser, og dette er et verktøy i så måte. Troms har en stor offentlig sektor, og jeg tror Ungt Entreprenørskap kan bidra til økt næringsetablering, og at flere unge blir inspirert til å bli i fylket og til å tenke nytt om arbeidsmuligheter på eget hjemsted, sier fylkesråd Simonsen.