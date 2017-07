Hammerfest frykter at oljejobber går til Harstad

Etter at Statoil i forrige måned besluttet at driften av Johan Castberg skal styres fra Harstad, frykter Hammerfest Næringsforening at flere bedrifter vil sende flere arbeidsplasser sørover.

– Det som bekymrer oss er at en del bedrifter mister sin lokale ledelse. Vi er redd for at en del stillinger trekkes sørover og at vi mister kompetansen på lokal ledelse, sier Odd Charles Karlsen, leder for Næringsforeningen i Hammerfest til NRK .

I Harstad sier kollega Ole-Jonny Korsgaard i Harstadregionens næringsforening at man nå må smi mens jernet er varmt, og nettopp hente flere fagfolk og oljejobber til byen. Les mer om det her (krever abonnement).

Det er ventet at opp mot 45 stillinger vil bli knyttet til driften av Johan Castberg i Harstad. Odd Charles Karlsen i Hammerfest sier at det mest hensiktsmessige ville være å ha driftsfunksjonen nærmere feltet.

– For det første vil man få en mye bedre oversikt over det totale leverandørmiljøet og hvordan operatørene fungerer. Man vil også få mye bedre kjennskap til hvem det er viktig å ha kontakt med. Det vil man ikke få på samme måte hvis man ikke har en lokal ledelse, sier han.

Johan Castberg vil ventelig få oppstart i 2022, og skal være i drift i 30 år. Det innebærer investeringer på en drøy milliard kroner årlig, og vil sysselsette 1700 nasjonalt. 500 av disse vil være i Nord-Norge, både direkte og indirekte.